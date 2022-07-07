Sürdürülebilir tarımda hedef, gıda israfını azaltmak

Chr. Hansen 1874 yılında Danimarka’da kurulmuş, süt sektörü başta olmak üzere fermantasyon prosesinin olduğu tüm gıda endüstrisine hizmet veren global bir şirket.

Chr. Hansen, 145 yılı aşkın bir süredir, dünya çapında daha fazla insan için, daha iyi gıda, daha sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir tarım için çalışıyor. Chr. Hansen Türkiye Genel Müdürü Ayça Akat Özyıldırım, “Chr. Hansen’in amacı doğal ürünlerle daha iyi bir geleceğe katkı sağlamak” diyor.

“GIDA İSRAFINI AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ”

Chr. Hansen 1874 yılında Danimarka’da kurulmuş, süt sektörü başta olmak üzere fermantasyon prosesinin olduğu tüm gıda endüstrisine hizmet veren global bir şirket. Şirket, Türkiye’de 1982 yılından beri süt sektöründe yenilikçi ve katma değer yaratan ürünleriyle pazarda öne çıkıyor. Chr. Hansen sürdürülebilir mikrobiyal çözümleriyle pozitif değişimi yönlendirmek ve sağlıklı bir toplumun temeli olarak doğaya değer veren bir geleceği sağlamak için çalışıyor. İyi bakterilerle sürdürülebilir tarım, hayvan sağlığı ve temiz etiketli gıdaların yanı sıra sağlıklı yaşamı da destekliyor.

Chr. Hansen Türkiye Genel Müdürü Ayça Akat Özyıldırım’ın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Şirketinizi tanıyabilir miyiz? Ne tür ürün ve çözümleriniz var?

Chr. Hansen 1874 yılında Danimarka’da kurulmuş, gıda, tarım, ilaç ve sağlık sektörlerine hammadde tedarik eden bir firma. Dünyanın en sürdürülebilir biyoteknoloji firması aynı zamanda. Gıda endüstrisinde, süt sektörü başta olmak üzere, fermantasyon prosesinin olduğu tüm sektörlerle çalışıyoruz. Başlıca ürünlerimiz kültürler, enzimler ve probiyotikler. Gıda kültürleri ve enzimler ile müşterilerimizin kaliteli ve verimli üretim yapmasını hedefliyoruz. Probiyotikler ise, hem gıdada hem de gıda takviyeleri şeklinde tüketilebiliyor ve insan sağlığına çeşitli faydalar sağlıyor, bağırsak sağlığıve bağışıklığı iyileştirmeyi destekliyor. Biyokoruyucu etkiye sahip gıda kültürlerimiz ise, gıdaları raf ömrü boyunca koruyor ve gıda israfını azaltmaya yardımcı oluyor.

Türkiye’de 1982 yılından beri varız. Uzman teknik kadromuz ve katma değer yaratan ürünlerimizle, iş ortaklarımızın yeni ürünler çıkartmasına destek oluyoruz. Son yıllarda birçok farklı dünya trendini Türkiye’ye taşıdık ve yeni kategorilerde yeni ürünler çıktı, bunu da müşterilerimizle birlikte yapabilmekten gurur duyuyoruz.

Sürdürülebilirliğe yaklaşımınız nasıl?

Uzun yıllardır sürdürülebilirlik konusuna odaklanıyoruz. İlk sürdürülebilirlik taahhüdümüzü 1949 yılında yayınladık. Chr. Hansen olarak, Corporate Knights tarafından arka arkaya beşinci kez küresel 100 en sürdürülebilir şirketler listesinde yer aldık. 2022 yılında da, dünyanın en sürdürülebilir 2. Şirketi olarak seçildik. Dünyanın en sürdürülebilir biyoteknoloji şirketi konumumuzu da korumaya devam ediyoruz.

Kuruluşumuzdan itibaren gıda sektörüne doğal ürünler tedarik ediyoruz. “Daha iyi bir dünya mümkün! Doğallıkla…” mottomuzla doğal ürünlerle sürdürülebilir gıda sistemine hizmet etmeye devam edeceğiz.

Nasıl bir büyüme stratejisiyle yol alıyorsunuz?

Globalde 2020-2021 finansal yılında 1 milyar Euro üzerinde ciro elde ettik. Her yıl ciromuzun %8,5’ini AR-GE’ye ayırıyoruz ve AR-GE’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz.

Şirketimiz, gelişmekte olan pazarlardaki varlığını artırmayı hedeflerken, pazar talebini olumlu yönde etkilemek ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için, dijital uygulamalar, satış ve pazarlama kaynaklarına yatırım yapmaya da devam edecek. Sürdürülebilir bir etkiye sahip yenilikleri pazara getirmek yine en önemli stratejik önceliğimiz olacak ve AR-GE harcamalarımızın yaklaşık %75'ini yeni ürün geliştirmeye ayıracağız.

Şirketinizi taşımak istediğiniz nokta nedir?

İyi bakterilerin gücünü ortaya çıkarmaya devam ederken, yapabileceğimiz daha çok şey var. Bu nedenle, stratejimizin kalbinde de doğanın gücünü kullanarak, daha iyi bir dünya için çalışmak var. Paydaşlarımızla birlikte tarladan sofraya sürdürülebilirlik stratejisiyle insan, hayvan ve bitki sağlığı ve gıda alanında yenilikler yaparak sektöre yön vermeye devam edeceğiz.

Gelirimizin %81’ini BM küresel hedeflerine katkı sağlayan sürdürülebilir ürünlerden elde ediyoruz. Sürdürülebilirlik hedefini hızlandırmak için, yenilenebilir enerjiye, geri dönüştürülebilir ambalajlara ve döngüsel biyoatık yönetimine yapılan yatırımlarla çevresel ayak izini azaltarak küresel sıcaklık artışını sınırlamayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik taahütlerimiz kapsamında, doğal bitki çözümleriyle tarımsal verimliliği artırmayı, sağlıklı yaşam tarzını desteklemek için belgelenmiş probiyotik suşlarımızı daha fazla tüketiciye ulaştırmayı ve biyokoruyucu gıda kültürlerimizle israfı azaltmayı hedefliyoruz.

ÇIĞIR AŞAN KEŞİF

FRESHQ® KÜLTÜRLERİ FreshQ® biyokoruyucu gıda kültürleri, özel olarak seçilmiş doğal bakterilerdir. Ortamdaki istenmeyen bakterilerle besin rekabetine girerler. Ürettikleri bileşiklerle gıdayı doğal olarak küflere, mayalara ve istenmeyen bakterilere karşı korurlar. Yoğurt, ayran, kefir, beyaz peynir, süzme peyniri ve bitki bazlı fermente süt ürünlerinde kullanılabilir. FreshQ®, süt ürünlerini raf ömrü boyunca taze tutar ve oluşabilecek bozulmalara karşı koruma sağlar.

İSRAFLA MÜCADELE Chr. Hansen’in FreshQ® biyokoruyucu gıda kültürleri, ‘istenmeyen yapay katkı maddelerine’ ihtiyaç olmadan, küf ve maya gelişimini geciktirerek, gıda israfına karşı mücadeleye yardımcı oluyor. Yüksek kalitede, daha taze ve doğal bir ürün üretilmesini sağlayan FreshQ®, süt ürünlerini açıldıktan sonra bile daha uzun süre taze tutarak bozulmayı geciktiriyor.

BİYOKORUMA NEDİR? Fermantasyon, gıdaların bozulmaya karşı korunmasına yardımcı olmanın doğal bir yolu. Biyokoruyucu kültürlerse fermantasyonun koruyuculuğuna ekstra bir koruma katıyor. Ürünleri taze ve güvenli tutmaya yardımcı olurken, aynı zamanda sürdürülebilirlik taahhütlerini yerine getirmede de şirketlere yardımcı oluyor.

Özlem Aydın Ayvacı - Capital ÖZEL