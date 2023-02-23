Suzuki'den 10 milyon yenlik deprem bağışı

Suzuki Motor Corporation, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere destek olmak için 10 milyon yenlik bağış yaptığını duyurdu.

23.02.2023 14:47:410
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Suzuki'den 10 milyon yenlik deprem bağışı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, Avrupa merkezinde yer alan kışlık tipte ısınma ihtiyacına yönelik farklı giyim unsurlarını da bölgedeki ihtiyaçlar için sevk etmeye başladı.

Suzuki Motor Corporation, başlangıç niteliğindeki 10 milyon yenlik nakdi bağışın ardından takip eden dönemde de bölgeye destek olabilecek faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor.

Japon otomotiv devi Suzuki Motor Corporation, deprem felaketinden etkilenenlere taziye dileklerini iletti.

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