Lüks perakendenin önemli oyuncularından biri olan Emper, Türkiye’de temsil ettiği küresel markalara bir yenisini daha ekledi: Swiza.

İsviçre yüksek işçiliğini başarıyla temsil eden SWIZA, ergonomik şekli ve yumuşak dokunmatik kilit sistemiyle şimdiye kadar üretilmiş en rahat kullanıma sahip lüks İsviçre çakılarını üretiyor.

Swiza çakıları bünyesinde; testere, bıçak, kablo/deri/meyve kesme bıçağı, konserve açacağı, şişe kapağı açacağı/tornavida, türbişon ve cımbız gibi birçok fonksiyonları barındırıyor. Tüm bunların yanı sıra, lüks koleksiyonlarında birinci sınıf kalite deri kaplı ve 450 İsviçre Frangı değerinde çakı koleksiyonları bulunan Swiza'nın, 150 gram som altından üretilmiş 1,5 karat pırlantalarla ve Lava Taşı'yla süslü olan ve fiyatları 35 000 İsviçre Frangı’na varan modelleri de Türkiye’ye geldi.

Türkiye distribütörlüğünü Emper’in yürüteceği marka aynı zamanda bünyesinde ETA Otomatik mekanizmasını barındıran yüksek komplikasyonlu otomatik saatleriyle de görücüye çıkacak.