SYS bünyesindeki Canik, kendi evinde gençlerle buluştu

Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST 2022’de gençler, etkinliğin ev sahiplerinden Canik’in dünyaya açılmış ürünlerini inceleme fırsatı buldu. Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “Her yıl 25’ten fazla ülkede etkinliklere katılıyoruz ama markamızın doğduğu bu güzel şehirde, gençlerimizle buluşmak bizim için çok kıymetliydi. Burada, ülkemizin yarınına ışık tutacak keşiflere imza atmaya hazır pek çok gencimizle tanıştık. Herkes için harika bir deneyim oldu” dedi.

Canik burada 69 ülkeye ihracatını gerçekleştirdiği ürünlerini sergiledi. Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) büyük ilgi gördü. 300 metrekare alana sahip stantta şirket iştiraklerinden UNIDEF ve UNIROBOTICS’in yanı sıra mağaza zinciri CANiK STORE, eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Canik Academy, inovatif ve sıra dışı eğitim ürünleri CANiK SMART ve CANiK APP de katılımcılarla buluştu. Etkinlikte, ateşli silahların bilinçli ve etkin kullanımına yönelik eğitimler veren Samsun Yurt Savunma iştiraki Canik Academy bünyesinde gerçekleştirilen atışlar, Canik Team sporcuları ve Canik Academy eğitmenleri ile poligonda yapıldı. Burada gerçekleştirilen güvenli atış eğitimine 6 gün boyunca 5 binden fazla kişi katıldı. Airsoftlar aracılığıyla yapılan atışlarda toplamda 60 bin mühimmat kullanıldı.

Samsun Roket Takımı yarıştığı kategoride ikinci oldu

TEKNOFEST 2022 kapsamında gerçekleştirilen Roket Yarışması’nda Canik'in sponsorluğunda yer alan Samsun Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ‘Samsun Roket Takımı’, orta irtifa kategorisinde 49 adet atış yapmaya hak kazanmış takım arasında ikincilik ödülünü aldı.