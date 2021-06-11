Tadım'dan yurt dışı atağı

Türkiye’den dünyaya açılan ambalajlı kuruyemiş markası Tadım, konvansiyonel ve dijital reklam alanında faaliyet gösteren Serdesin’le yepyeni bir reklam filmine imza attı. Tadım’ın eğlenceli “how to eat sunflower seeds” reklam filminde, farklı tipte çekirdek yeme detayları Amerika ve Almanya’daki tüketicilere anlatıldı. Global pazarlarda markasını güçlendirmek ve atıştırmalık sektöründe dünyanın en iyi şirketleri arasında yer almak hedefiyle, kuruyemişe katma değer ekleme gerekliliğini ilke edinen Tadım’ın hareketli ve sürükleyici kurgusuyla hazırlanan reklam filmi, Amerika ve Almanya’daki tüketicilerinin çekirdek yeme zevkini ikiye katlayacak.

Amerika ve Avrupa Tadım’la çekirdek yemeyi öğrenecek

Çekirdek yeme stillerinin detaylı olarak anlatıldığı ilgi çekici reklam filmi, çekirdek paketlerinin üzerindeki QR alanı taratılarak izlenebilecek. Reklam filmiyle çekirdek yeme zevkini daha da coşkulu bir hale getiren Tadım’ın reklam filmiyle, Amerika ve Avrupa’daki tüketiciler eğlenceli farklı stillerle çekirdek yemeyi öğrenecek. Türk kuruyemişine olan ilgiyi uluslararası ölçeğe taşıma konusunda öncülük eden Tadım, Amerika ve Almanya başta olmak üzere tüm dünyada çekirdeğin yıldızını parlatmak için çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.