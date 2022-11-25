Tahıl koridoru için Türkiye'nin un tedarikçisi oldu

Türkiye’nin ev sahipliğinde Ukrayna’dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli sevk edilmesini sağlayacak ‘Tahıl Koridoru’ anlaşması kapsamında Türkiye’nin un tedarikçisi olarak seçilen Doruk Un, Ukrayna’dan Tekirdağ Limanı’na gelen buğdayı teslim alarak fabrikasında işlenmesi sonrasında buğday unu olarak Yemen’e güvenli bir şekilde ulaştırılmasında rol oynayacak. Ukrayna üzerinden Tekirdağ’a ulaşan gemide yer alan 40.000 mt/ton buğdayın, Doruk Un fabrikasında işlenmesine başlandı. İşlem sonrasında Kasım ayının ikinci yarısında tekrar yüklemesi yapılacak olan unlar Yemen’de yardıma muhtaç kişilere dağıtılmak üzere sevk edilecek. Doruk Un, Kasım 2022’den itibaren 2023’ün ilk yarısına kadar başta Yemen olmak üzere Afganistan gibi yardıma muhtaç diğer ülkelere gıda tedariği projesinde yer alacak.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın (World Food Programme – WFP) onaylı tedarikçisi olan Türkiye’nin en büyük buğday unu üreticilerinden ve ihracatçılarından Doruk Un, dünya kamuoyu tarafından ilgiyle karşılanan ve Türkiye’nin diplomatik başarısı olarak dikkat çeken tahıl koridoru anlaşması neticesinde Avrupa’ya tahılın ulaşım hızını destekliyor. Üretim kapasitesi, bulunduğu lokasyondaki lojistik avantajları, teknolojisi, gıda güvenliği ve çevre duyarlılığı yaklaşımları ile WFP tarafından Türkiye’deki un tedarikçisi olarak seçilen marka, Yemen ve Afganistan gibi yardıma muhtaç ülkelere güvenli gıda sevkiyatını sağlayacak. Küresel gıda fiyatlarının dengelenmesini sağlayacağı için tüm dünya tarafından ilgiyle takip edilen anlaşma kapsamında Doruk Un, arz ve fiyat dengesinin yeniden sağlanarak global gıda krizinin önüne geçilirken Türk ununun da ihracat pazarlarında varlığını arttırarak sürdüreceğine dikkat çekiyor.

Ukrayna, yıllık 25 milyon ton üretimi ile dünyanın dördüncü büyük tahıl ihracatçısı iken Rusya 85 milyon ton üretimi ile dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından biri. Ukrayna ve Rusya, Afrika’nın buğday ihtiyacının yüzde 40’ını sağlıyor. Dünyanın en önemli iki tahıl üreticisi ülkenin ürünlerini ihraç edememesi ve fiyatlardaki artış sebebiyle özellikle yoksul Afrika ülkelerinde milyonlarca insanın hayatının tehlikede olduğunu belirten Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, oluşan gıda koridoru ile birlikte sürecin toparlanması adına ciddi bir adım atıldığını belirtiyor.

Erbap: ‘Tahıl koridoru ile Türk unu dünya pazarında hızla yükselişe geçecek.’

Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, özellikle açlık ve yoksullukla mücadele eden bölgelere yardım olarak gönderilecek unların üretilmesinde rol oynadıkları bu projeyi ticari bir amacının yanında ayrıca sosyal sorumluluk projesi olarak da gördüklerinin altını çiziyor. ‘Ekonomik zorluklardan dolayı gıdaya erişimin zorluklarını yaşayan yoksul ülkeler özellikle lojistik sorunların yanında bölgesel anlaşmazlıkların da etkisinde kalıyor. Dünya Gıda Programı(WFP) ve Birleşmiş Milletler gibi savaşın ve yoksulluğun olduğu bölgelere yapılan gıda yardımlarının önemli bir bölümü Türkiye’den karşılanıyor. Dünya buğday ve diğer tahılların ticaretinin önemli bir bölümünü de Karadeniz ülkeleri karşılıyor. Anlaşma dahilinde arz ve fiyat dengesinin yeniden sağlanarak global gıda krizinin önüne geçilirken Türk ununun da ihracat pazarlarında varlığını arttırarak sürdüreceğine eminiz. Bu konuda WFP tarafından Türkiye’den un tedarikçisi olarak seçilmemizden dolayı onur duyuyoruz. Tahıl koridoru anlaşma süresinin 120 gün daha uzatılmasını da bu projemizin devamlılığını sağlayacak önemli bir unsur olarak görmekteyiz. Önümüzdeki dönem un ve unlu mamuller alanı ile diğer yatırımlarımızda her zaman olduğu gibi ana hedefimiz endüstri 4.0 gibi akıllı teknolojiler kullanarak değer üretmenin yanında çevre duyarlılığımızı da ön planda tutmak olacak. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük değerin, yaşanılır bir dünya olduğu bilinciyle insan merkezli yeni yatırımlarla değer üretmeye devam edeceğiz.’ şeklinde konuşan Erbap, Türkiye’de sektörünün öncüsü olan Doruk Un olarak 3 kıta ve 41 ülkeye ihracat ile dünyaya da değer kattıklarının altını çiziyor.

Türkiye, Dünya Tahıl Ticaretinde Stratejik Bir Öneme Sahip

Türkiye, yıllık yaklaşık 8 -9 milyon ton buğday ithalatının %90’ını Rusya ve Ukrayna’dan gerçekleştirirken, ‘Tahıl Koridoru’ ile Avrupa’ya tahılın ulaşım hızını da artırmış olacak. Türkiye’de 2022 hasat döneminin oldukça iyi olduğunu vurgulayan Erbap ‘Türkiye bu yıl da olduğu gibi her dönem kendi ihtiyacını karşılayacak kadar buğday üretimini gerçekleştiriyor. Ancak Türkiye, dünyada ilk sıradaki un ihracatı yerini korumak için Rusya ve Ukrayna'dan buğday ithal etmek zorundadır. Aksi taktirde uzak destinasyonlardan yüksek navlun ve fiyatlarla buğday ithalatı yapılır, buna bağlı olarak istenen ihracat hedeflerine ulaşılamazdı. ‘ diyor.