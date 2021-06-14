TAİDER Kuzey Yıldızı Programı’na başvurular başladı

Türkiye’deki aile şirketlerinin kurumsallaşmasını ve kârlı sürdürülebilir büyümesini destekleyerek, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından hayata geçirilen TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı’na başvurular başladı. Programla; şirketlerinin sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlanması, tüm yıl dahilinde gerçekleştirilen etkinliklerle iyi örneklerin paylaşılması ve program dahilindeki aile şirketlerinin sürdürülebilirlik yolculuğundaki gelişimi için itici güç oluşturulması amaçlanıyor. 30 Haziran’a kadar başvuruların devam edeceği Kuzey Yıldızı Programı’nın kapsamı bu yıl yenilendi ve üç ana konuda değişiklikler yapıldı.

Yeni programda neler olacak?

Bu yılki programda; özellikle sürdürülebilirlik, çevre, topluma geri kazanma konularında, B-Corp kriterleri değerlendirme kapsamının içine alındı. Strateji, inovasyon, iş modelleri alanlarında şirketlere yol gösterecek içerikler geliştirildi. Ödül yapısının da değiştirildiği programda, artık alt kategorilerde kendini ispatlamış firmalar belirlenecek ve Kuzey Yıldızı Büyük Ödülü’nün yanı sıra farklı kategorilerde de ödüller verilecek. Ayrıca, sürdürülebilirlik farkındalığını artırmak için bütün yıla yayılan, içinde seminerler, araştırmalar, eğitimler ve söyleşilerin bulunduğu inisiyatifler hayata geçirilecek.

Programın kapsamı

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı; sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyerek bu alanda çalışmalar yapan, çalışanlar, çevre, toplum ve gelecek nesiller açısından fark yaratarak ülke ekonomisine değer katan aile şirketlerinin teşvik edilmesini amaçlıyor. Program için başvuran şirketler, sunulacak değerlendirme raporu sayesinde gelişmiş ve geliştirilecek alanlarını tespit etme imkânı elde edecek. Program dahilinde her yıl başvuran firmalar arasında değerlendirme yapılarak TAİDER Kuzey Yıldızı Ödülleri takdim edilecek. Program sürecinde eğitilen “Değerlendiriciler” hem kuramsal hem de uygulama bilgisi ile öğrenme ve öğrendiklerini kendi şirketlerinde de uygulama olanağı bulacak.

Kuzey Yıldızı Programı'na katılım koşulları

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Programı’na; sanayi, ticaret, hizmet faaliyeti olan, halka açık olmayan ve hisselerinin en az yüzde 50’sinin aile kontrolünde bulunan aile şirketleri katılabiliyor. Sadece aile şirketi tanımlamasına uyan kuruluşların başvurabileceği program için TAİDER’e üye olma zorunluluğu bulunmuyor.



