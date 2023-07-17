Tarımsal ekonomiye 1 milyar TL katkı

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2023 yılında Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinden toplamda 117 bin ton arpa alımı gerçekleştireceğini açıklayan Anadolu Efes’in 2023’te tarımsal ekonomiye katkısının toplamda 1 milyar seviyesinde olması bekleniyor. Şirket Türkiye’nin 12 farklı ilinden arpa alımı gerçekleştiriyor.

1982’den bugüne Tarımsal Ürün Geliştirme Departmanı’nda Ar-Ge çalışmalarıyla kendi tohumlarını geliştiren Anadolu Efes’n tescilli 17 arpa tohumu ve 7 şerbetçi otu çeşidi bulunuyor. Son yıllarda kuraklığa dayanıklı tohumların geliştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve tohumların uluslararası standartlarda kimliklendirilmesine daha da ağırlık vermeye başlayan şirket, çeşitli üniversitelerle iş birlikleri yaparak bilimsel çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla çalışmalarını sürdüren şirket bu yıl, tarımsal üretimi desteklemek ve ham maddesinin kalitesini güvence altına almak amacıyla sertifikalı tohum dağıtımını yüzde 50 oranında artırdı. Çiftçilere 30 milyon TL'nin üzerinde bir "Çiftçi Teşvik Paketi" sundu.

Sözleşmeli çiftçi sayısı % 70 arttı

Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de gerçekleştirilen hasat etkinliğinde Anadolu Efes’ in tarım sektörüne sunduğu katkılardan bahseden Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk, “Tarım, işimizin merkezinde yer alıyor ve faaliyetlerimizde kilit bir rol oynuyor. Tarımsal faaliyetlerimiz vesilesiyle de ülkemizde 10 bin kişiye geçim kaynağı sunuyoruz. Bu yıl, geçen yıla göre sözleşmeli çiftçi sayımız yüzde 70 arttı. 2018 yılından bu yana ise çiftçilerimizi akıllı tarım uygulamaları ile tanıştırıyor, onlara çeşitli araçlar sunuyor ve kapsamlı eğitimler veriyoruz. Yaptığımız tüm bu çalışmalarla bir yandan doğal kaynakların daha sorumlu kullanımını sağlıyor ve verimliliği artırıyoruz, bir yandan da çiftçilerin hayatını kolaylaştırıyor ve refah seviyesinin de artmasına katkı sağlıyoruz” dedi. Gençlerin tarıma teşvik edilmesi, bu alanda bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi konusuna da ayrıca önem verdiklerini ifade eden Altürk, 2024 yılı sonuna kadar en az 500 gence sürdürülebilir tarım sertifikası kazandırmak istediklerini vurguladı.