Tarko Kozmetik ile Fanu Entertainment'ten iş birliği

Türkiye’de çocuklarının sevilen kahramanı, yaramaz ve bir o kadar da zeki olan “Kukuli” artık Lionesse Baby ürünlerinde yer alacak. 75 yıldır kişisel bakım sektöründe yer alan Tarko Kozmetik, Fauna Entertainment ile gerçekleştirdiği işbirliği doğrultusunda Lionesse Baby x Kukuli koleksiyonu ile anne-çocuk kategorisine renk katacak.

1946 yılında Karaköy’de bir imalathanede kurulan, Türkiye’nin en eski kozmetik firmalarından biri kabul edilen ve günümüzde 30 ülkeye ihracat yapan Tarko Kozmetik, geçtiğimiz yıl Lionesse markasıyla Barbie ile işbirliği yapmış, kozmetik ürünlerini baştan yaratarak güçlü kadın imajını, yeniden ateşlemişti.

Bu sefer çocuk gelişimindeki temel becerilerin gelişmesine sağladığı katkı üzerinden yola çıkan marka, Lionesse Baby, Fauna Entertainment ile işbirliği yaparak çocukların severek izlediği “Kukuli” ile serüvenine devam etme kararı aldı. Kukuli, Türkiye’nin ilk markalaşmış çizgi karakteri olarak kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaştı. 27 şarkısı ve 52 bölümüyle 13 farklı dilde 32 ülkede çocuklar ve aileleriyle buluşuyor. Öncelik olarak +0 – 10 yaş aralığı olarak piyasaya çıkacak ürünler mavi /pembe olarak ikiye ayrılmayacak ve Lionesse Baby, bebek ve çocuk ürünlerinde kullandığı tasarımıyla özel bir seri olarak karşımıza çıkacak.

Lionesse Baby x Kukuli serisinde; Yenidoğan bebeklerde de rahatlıkla kullanılabilen ve bebeğin cildine zarar vermeyen Bebek Fırça Seti yine bebekleriniz için özel olarak tasarlanmış; Bebek Bakım Seti. Güvenli ve kolay kullanım sağlayan ve özel büyüteci sayesinde bebeğinizin tırnaklarını rahatça kesebileceğiniz Bebek Tırnak Makası ve EN-71 testinden geçmiş Bebek Manikür Seti. Son olarak tasarımında Kukuli’den ilham alan Çocuk Saç Açma Tarağı satış noktalarında yerini alacak.



