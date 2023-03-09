Tekfen Grup Şirketleri'nde yeni atama

Toros Tarım Genel Müdürü, Tarımsal Sanayi Grubundan Sorumlu Tekfen Holding Başkan Yardımcısı ve Tarımsal Sanayi Grubu CEO’su olarak yedi yılı aşkın bir süredir üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getiren Hakan Göral, 7 Mart 2023 tarihi itibarıyla Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı oldu.

Hakan Göral görevini, Grup Şirketler Başkanlığını vekaleten yürüten, Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım’dan devraldı.

Temsil ettiği değerler ve yüksek bilinirlik oranıyla Türkiye’nin saygın markalarından biri olan, faaliyetlerini Mühendislik ve Taahhüt, Kimya, Tarımsal Üretim, Hizmet ve Yatırım olmak üzere beş ana başlık altında sürdüren Tekfen Holding’in Grup Şirketler Başkanı Hakan Göral; “Çevik iş modellerinden beslenen, küresel ve sektörel sorunlara sürdürülebilir çözümler üreten, tüm paydaşları için kalıcı etki yaratan, mevcut değerlerinden feyz alarak geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanan Tekfen’in bayrağını birlikte daha da yukarılara taşıyacağımıza olan inancım sonsuz.” dedi.

Hakan Göral hakkında:

1967 doğumlu Hakan Göral, 1985 yılında Eskişehir Anadolu Lisesi’nden mezun olup, 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü ve ardından Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Göral ayrıca, Northwestern University, Kellogg School of Management ve Stanford University’de Executive Management ve Leadership konuları üzerine ileri eğitimler aldı.

Göral, 1990-2002 yılları arasında Koç Holding’e bağlı Otomotiv İkmal Koordinasyon Grubu’nda Grup Müdürü unvanıyla tedarikçi geliştirme, satınalma ve merkezi satınalma faaliyetlerini koordine ederken, yine Koç Otomotiv Grubu şirketlerinde çeşitli projeler yönetti. 2001-2004 yıllarında Mako Elektrik’e (Magneti Marelli J.V.) geçerek Satış, İnsan Kaynakları, Bilgi Teknolojileri, Muhasebe ve Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, CFO olarak görev aldı. 2006’da Döktaş’ı satın alan Componenta’nın Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Göral, bu görevi kapsamında Compenenta Corporation Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı ve Türkiye’deki dört iş biriminden sorumlu Genel Müdür olarak çalıştı. Ayrıca, Componenta Dökümcülük ve Tic. A.Ş. ile Kumsan A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2012-2016 tarihleri arasında İnci Holding CEO ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev alan Göral, İnci Holding grup şirketleri olan İnci Akü, İncitaş, ISM, İnci Lojistik, Aten Brantner ve Maxion İnci’de Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Üyelikleri yaptı.

Nisan 2016 tarihi itibarıyla Toros Tarım Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Sanayi Grubundan sorumlu Tekfen Holding Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Hakan Göral, 2022 yılından beri de Tarımsal Sanayi Grubu CEO’luğunu yürütmekteydi.