Tekfen İmalat'tan Petrol Ofisi için tank

Tekfen İmalat, aynı zamanda Petrol Ofisi için ilk defa imal ettiği silindirik, yüksek hacimli motorin depolama tankında sona geldi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Tasarım Merkezi Belgesi’ne sahip olan ve TÜBİTAK iş birliğinde Ar-Ge projeleri geliştiren Tekfen İmalat, yakın dönemde alüminyum alaşımlı malzemeleri de ürün yelpazesine eklemişti. Son yıllarda yurt dışında hizmet verdiği coğrafyaları genişleten Tekfen İmalat, ürün portföyünü yeni malzeme ve teknolojilerle zenginleştirmeyi sürdürüyor.

“Metal Terzileri” olarak tanınan ve endüstriyel tesislere yönelik depolama, proses ekipmanları konusunda mühendislik, üretim ve montaj hizmeti sunan Tekfen İmalat; kükürt giderme, kostik arıtma teknolojilerinde dünya lideri olan ABD’li Merichem’in de tercihi oldu.

Söz konusu proje, Tekfen İnşaat’ın Merichem firmasından Mısır’daki SUEZ Rafinerisi için sipariş aldığı modüler yapıya ait 28 adet proses ekipmanını kapsıyor. Karbon çelik ve paslanmaz çelik malzemelerin kullanıldığı çalışmada, bir ekipmanın iç yüzeyi PFA ile kaplandı. Teflon’a benzer nitelikler taşıyan bir floro polimer türü olan PFA, mükemmel yapışmazlık özelliğine sahip olduğu gibi uygulandığı yüzeye yüksek kimyasal direnç de kazandırıyor.

Bakım masrafını azaltıp ekipman ömrünü uzatan uygulama

Yine aynı proje kapsamında gerçekleştirilen bir başka yenilik ise, bir ekipmanın dış yüzeyinde termal sprey yöntemi ile TSA alüminyum kaplama yapılması oldu. Paslanmaz çelik kısmına daha kuvvetli bir korozyon koruması sağlayan uygulama sayesinde; ekipmanın kullanım ömrü uzarken bakım-onarım masraflarından da tasarruf edilmesi sağlanacak.

Petrol Ofisi için imal edilen tankta sona gelindi

Metal Terzileri, Petrol Ofisi’nin devasa tank imalatında güvendiği isim oldu. Tekfen İmalat, Petrol Ofisi için imal ettiği, “içine basket sahası sığabilecek” büyüklükte olan ilk silindirik depolama tankını ay sonunda teslim etmeye hazırlanıyor.

Tekfen İmalat’ın, Petrol Ofisi Derince Terminali’nde yapımını üstlendiği 40 bin metreküp kapasiteli motorin depolama tankı projesinde de sona gelindi. Silindirik tank, 50 metrelik çapı ve 24 metrelik yüksekliği ile terminalde bulunan en yüksek hacimli tank olmanın yanı sıra Tekfen İmalat’ın Petrol Ofisi için yaptığı ilk silindirik depolama tankı olma özelliğini de taşıyor. Mevcut sahanın optimizasyonu ile gemi tahliye süresini kısaltacak olan bu devasa tank sayesinde maliyet avantajı sağlanacak.

Büyük hacimli depolama tanklarında iddialı

Metal Terzileri, en iddialı olduğu alanlardan büyük hacimli depolama tanklarında bugüne kadar dünyanın farklı noktaları için toplam kapasitesi yaklaşık 7,2 milyon metreküp olan 378 adet depolama tankının dizayn/prefabrikasyon/montaj işlerinde yer aldı.

Ceyhan’daki BOTAŞ projesi için dizayn ve prefabrikasyonunu yaptığı 100 metre çapında ve 20.215 metre yüksekliğindeki, her birinin içerisine bir futbol sahası sığabilen 150.800 metreküplük 7 adet tankla 2004 yılında büyük bir başarıya imza atan Metal Terzileri, yeni projelere hayat vererek büyümesini sürdürüyor.

Yeni projelere devam ediyor

Kolin-Kalyon ortaklığında yürütülen proje için petrol ve gaz boru hattından gelen partikülleri en aza indirmek amacıyla statik ekipman geliştiren Tekfen İmalat, SASA-Tecnicas Reunidas içinse basınçlı kaplar ve eşanjörler imal ediyor. Tarkim için proses kolonları, Schlumberger-TPAO için basınçlı kaplar imalatlarını sürdüren Metal Terzileri, Azerbaycan’da ise Tecnimont-Socar adına 34 adet ekipman üretim projesini yürütüyor.