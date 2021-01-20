Tekfen İnşaat Kazakistan’da 185 milyon dolarlık ihale kazandı

Tekfen İnşaat’ın Kazakistan’da faaliyet gösteren iştiraki GATE İnşaat, "Gelecek Gelişim Projesi" kapsamında yer alan 185 milyon dolarlık boru hattı projesinin ihalesini kazandı.

20.01.2021 12:12:000
Paylaş Tweet Paylaş
Tekfen İnşaat Kazakistan’da 185 milyon dolarlık ihale kazandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tekfen İnşaat’ın Kazakistan’da yüzde 100 iştiraki olarak faaliyet gösteren GATE İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ, 185 milyon dolar tutarında yeni bir ihale kazandı.

GATE, 2017 yılından itibaren işveren konumunda bulunan Tengizchevroil LLP için ülkenin batı bölümünde yer alan ve dünyanın önemli petrol rezervlerinden biri sayılan Tengiz Sahası’nda yapımı halen devam etmekte olan "Gelecek Gelişim Projesi" kapsamındaki boru hattı projesini üstlenecek.

Tekfen Holding’in Taahhüt Grubu’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Levent Kafkaslı konuya ilişkin, "Tahminimizden daha uzun süren pandemi döneminde iş ve istihdam sürekliliğimizi sağlamak birincil önceliğimizi oluşturuyor.

Bu sürekliliği sağlamak adına yoğun teklif verme çabalarımızın neticesinde bu yeni işi almış bulunuyoruz. Bilindiği gibi Hazar Havzası, çeyrek asırdır varlık gösterdiğimiz ve imza attığımız çok sayıda projeyle saygınlık kazandığımız önemli faaliyet alanlarımızın başında geliyor. Yılın ilk günlerinde portföyümüze kattığımız bu proje sayesinde 2021’e umutla bakıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ulaştırma Bakanı: "Kanal İstanbul için sabırsızlanıyoruz"

Ulaştırma Bakanı: "Kanal İstanbul için sabırsızlanıyoruz"

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu

Globalleşen Markalar Zirvesi, markaların globalleşme yolculuğuna ışık tuttu

Globalleşen Markalar Zirvesi, markaların globalleşme yolculuğuna ışık tuttu

ABD'nin yeni başkanı için 25 bin kişilik güvenlik

ABD'nin yeni başkanı için 25 bin kişilik güvenlik

SPK Başkanı'ndan "yeni yatırımcı" uyarısı

SPK Başkanı'ndan "yeni yatırımcı" uyarısı

Türkiye'de COVID-19 aşısı olanların sayısı 1 milyonu aştı

Türkiye'de COVID-19 aşısı olanların sayısı 1 milyonu aştı

Yorum Yaz