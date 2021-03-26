Tekfen'de yönetim değişikliği

Uluslararası sanayi ve alt yapı müteahhitliği, kimya sanayi ve tarımsal üretim ile terminal ve serbest bölge işletmeciliği alanlarında 65 yıldır faaliyet gösteren ve yirmi bine yakın kişiye istihdam sağlayan Tekfen Holding’de 25 Mart 2021 tarihinde Olağan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları gerçekleşti. Toplantılarda alınan kararlar sonucunda, 2015 yılından bu yana Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Murat Gigin’in yerine Zekeriya Yıldırım seçildi.

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Zekeriya Yıldırım, “Tekfen, faaliyet gösterdiği alanlarda liderliğini kanıtlamış ve Türkiye’de başarının simgeleri arasında yerini almıştır. Bunun yanında Tekfen, hiçbir zaman adı sadece ticari başarılarla anılan bir grup olmamış, ülkesi ve toplum için değer yaratan bir topluluk olarak sosyal ve çevresel sorumluluklarına da sahip çıkmıştır. Öncelikle bizlere düşen, Tekfen’in başarı çizgisini yukarı çekerken, bu çok yönlü sorumluluk anlayışını da koruyarak kurucu ortaklardan miras kalan uzlaşı kültürünü, katılımcılığı, sosyal fayda yaratma misyonunu ve çevre duyarlılığını sürdürmektir. Tekfen kültürünü oluşturan değerler silsilesi, sürdürülebilirlik, saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi günümüz iş dünyasında artık vazgeçilmez olan değerlerle birebir örtüşmektedir. Tekfen olarak bu uyumu, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz.” diye konuştu.

Olağan Genel Kurul sonrasında düzenlenen Yönetim Kurulu’nda yapılan görev taksimi neticesinde, Tekfen Holding Yönetim Kurulu yeni dönemde aşağıdaki şekilde teşkil edilmiştir:

Zekeriya Yıldırım (Başkan), Murat Gigin (Başkan Vekili), Esin Mete (Başkan Vekili), M. Ercan Kumcu (Başkan Vekili), Cansevil Akçağlılar (Üye), Ali Nihat Gökyiğit (Kurucu Onursal Başkan, Üye), Sinan Uzan (Üye), Neriman Ülsever (Bağımsız Üye), Gülsüm Azeri (Bağımsız Üye), Şevki Acuner (Bağımsız Üye), Sedat Eratalar (Bağımsız Üye).

Yönetim Kurulu’nda olduğu gibi, Tekfen Holding’in üst yönetiminde de önemli bir bayrak değişimi söz konusudur. Tekfen’in 65 yıllık tarihinde ilk kez, Grup Şirketler Başkanlığı görevi, bünyesinde daha önce görev almamış bir isme emanet edilmiştir.

Sanayi sektöründe ulusal ve global pazarda uzun yıllar başarılı bir kariyer inşa etmiş, mesleki örgütlenme ile sivil toplum girişiminin önemini kavramış ve özellikle kurumsal yönetim kavramının ülkemizde öncülüğünü yapan Ali A. Pandır, görevi Tekfen’de 38 yıl boyunca çok çeşitli sorumluluklar üstlenen Cahit Oklap’tan devralmıştır.

26 Mart 2021 tarihi itibarıyla görevine başlayan Ali A. Pandır, yeni sorumluluğunu şu sözlerle değerlendirdi: “Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında 40 yıla yakın bir zamandır sürdürdüğüm profesyonel hayatımda, iş yapış biçimini ve Türkiye’yi temsil etme kabiliyetini her zaman takdirle izlediğim Tekfen Grubu’na dahil olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Grubun yeni döneminde, başlıca hedefimiz, kurucularının çizdiği yoldan ayrılmadan, Tekfen’i her alanda daha ileriye götürmek ve paydaşlarına daha fazla değer yaratmak olacak. Bu hedefimizi gerçekleştirmenin kolay olmadığını biliyorum. Dünyamız ve ülkemiz, birçok bakımdan olağanüstü zorluklarla dolu bir dönemden geçiyor. Ancak, tarihi boyunca bir kez olsun yılmamış, şartlar ne olursa olsun engelleri aşıp ilerlemeyi şiar edinmiş bir kurum olarak, bu çetin zamanları da elbirliğiyle aşmak için gerekli enerji, yetenek ve deneyimlere sahip bulunuyoruz.

Öte yandan şirketin DNA’sında olan sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılığı, çevre duyarlılığı, İş Sağlığı ve Güvenliği’ne atfettiği önem, kurumsal yönetim kültürü, müşteri bağlılığı ve operasyonel mükemmeliği, bir takım olarak paydaşlarımıza değer yaratmakta en önemli araçlarımız olmaya devam edecek.”

Zekeriya Yıldırım kimdir?

1944’te doğan Zekeriya Yıldırım, Darüşşafaka Lisesi’nden 1962’de mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden lisans, Vanderbilt Üniversitesi’nden (ABD) M.A. dereceleri bulunmaktadır.

Kariyerinin başlangıcında maliye müfettiş muavini ve müfettişi olarak Maliye Bakanlığı’nda dokuz yıl çalıştı. 1977’de göreve başladığı TC Merkez Bankası’nda uluslararası finans konusunda uzmanlaştı, ekonominin serbest rekabete ve dışa açılma sürecinde aktif rol aldı. 1987’de Başkan Vekili iken Merkez Bankası’ndan ayrıldı.

Yıldırım, önde gelen yerli ve uluslararası şirketlere 1998’den bu yana kurumsal finansman, yönetim ve strateji alanlarında danışmanlık hizmetleri veren Yıldırım Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca süs bitkileri üretiminde faaliyet gösteren Ada Plant A.Ş. ile bankalara ve finans kuruluşlarına tapu işlemlerinde hizmet ve danışmanlık veren FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı, Ada Plant A.Ş. nin de ortağıdır. 2008-2019 yılları arasında Doğan Holding, Sabancı Holding (bağımsız üye) ve Tekfen Holding (bağımsız üye) yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

Yıldırım Danışmanlık A.Ş.’yi kurmadan önce Doğuş Grubu’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve İcra Komitesi Başkanlığı yaptı, Garanti Bankası başta olmak üzere Doğuş Grubuna bağlı şirketlerin ve diğer özel sektör kuruluşlarının yönetim kurullarında başkanlık ve üyelik görevlerinde bulundu, yerli ve yabancı kuruluşlara danışmanlık yaptı.

Türkiye- Hollanda İş Konseyi Başkanlığını 13 yıl yürüten Zekeriya Yıldırım, 2007-2017 döneminde Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı yaptı. TÜSİAD Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı üyeliklerinde bulundu. Halen Ayhan Şahenk Vakfı’nın ve Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Mütevelli Heyeti üyesidir.

Ali A. Pandır kimdir?

1956 İstanbul doğumlu olan Ali Aydın Pandır, Avusturya Lisesi’ni 1975 yılında bitirdikten sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1980 yılında mezun oldu.

Profesyonel iş hayatına 1981 yılında Koç Holding’e bağlı şirketlerde başlayan Pandır, Tekersan ve Koç Holding Arge’de mühendis, Otokar şirketlerinde Üretim Müdürü olarak çalıştı. 1990 yılında General Motors şirketine katılarak, sırasıyla GM Türkiye Satış Sonrası Müdürü, Almanya’da Adam Opel şirketi Uluslararası Satış Sonrası Müdürü, Singapur’da GM Asya Pasifik Operasyonları İş Geliştirme Müdürü, Çin’de GM Warehousing Trading Shanghai şirketi Genel Müdürü, Singapur’da GM Asya Pasifik Tedarik Zinciri Direktörü, GM Overseas Distribution Corporation Genel Müdürü ve GM Endonezya Başkanı olarak çalıştı.

2007 yılında katıldığı Fiat-Chrysler şirketi ile Türkiye’ye dönen Pandır beş yıl Tofaş CEO’su, bir yıl Fiat Grubu Türkiye Ülke Başkanı olarak çalıştıktan sonra 2013 yılında Ereğli ve İskenderun Demir Çelik şirketlerine Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza olarak katıldı.

Bu görevinden 2017 yılı başından ayrıldıktan sonra çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlığı, eğitim konusunda yatırımcılık ve çeşitli STK’larda yönetim kurulu üyelik ve başkanlıkları yaptı.