Teknoloji Devi IAS, Köln’de müşterilerini ağırladı

Bu yılki müşteri günü tüm caniasERP müşterilerini yeniden bir araya getirdi ve onlara yoğun bir bilgi alışverişi için olanak sağladı. IAS Almanya ekibi, katılımcıları caniasERP hakkındaki tüm önemli gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

IAS; IoT, IAO ve caniasERP’nin en son sürümü olan 9.03 alanındaki yeniliklerini müşterilerine aktardı. Tüm gün süren etkinlikte dijital dönüşümdeki müşteri deneyimleri hakkında da çeşitli sunumlar yapıldı.

IAS Almanya ekibi bölgedeki çalışmalarına yoğunluk verdiklerini ileterek gelecekte önemli projelere imza atacaklarını duyurdu. IAS Avrupa Operasyonlarından Sorumlu VP Kürşad Karaman, Almanya’daki etkinliğin beklentilerini karşıladığını ve müşteriler tarafından olumlu dönüşler aldıklarını aktardı. Karaman, “Pandemi nedeni ile ara vermek zorunda kaldığımız geleneksel Müşteri Günü’nü tekrar yapabilmekten dolayı çok mutluyuz. Uzun yıllardır iş birliğimizin sürdüğü müşterilerimizle keyifli zaman geçirdik. Aynı zamanda son versiyonumuz olan canias 9.03’ü ve bir çok ülkede yaygın olarak kullanılan IoT çözümlerimizi sunma imkani yakaladık. Ayrıca müşterimiz Carl Weiske’nin version geçişi ile ilgili başarı hikayesi oldukça ilgi çekiciydi. Katılım ve katkı gösteren herkese teşekkür ederim” dedi.

Türkiye’de de benzer etkinlikleri planladıklarının müjdesini veren IAS Global Pazarlama Müdürü Ahu Arslan, “Bu yıl da daha önceki yıllarda olduğu gibi ilk amacımız müşterilerimizle daha sık bir araya gelerek tüm yeniliklerden haberdar olmalarını sağlamak. Bu yolculukta beraber olduğumuzu hissettirmek” dedi.