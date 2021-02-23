Tmob, teknoloji ihracatında ilk 10 firma arasında yer almayı hedefliyor

Yüzde 100 yerli sermayeye sahip bir teknoloji şirketi olan Tmob, dünyada finans ve bankacılığın merkezi kabul edilen İngiltere merkezli dijital banka VIVE’ın sıfırdan kurulumunu gerçekleştirdi. VİVE projesini başarıyla tamamladıklarını söyleyen Tmob Kurucusu ve CEO'su Rudi Dökmecioğlu, “Hızlı ve güvenilir altyapı kurma arayışındaki VIVE, deneyimlerimiz ve kendimize ait olan alt yapımıza güvenerek bizimle çalışmaya karar verdi. İngiltere’den bu projeyi almamızda en büyük referans noktalarımız hiç kuşkusuz, diğer bir ürünümüz olan mobil finansal servisler tarafımızdaki global başarılarımız oldu. Pandemi ile birlikte çok daha fazla talep gören e-bankacılık konusunda oldukça deneyimli bir ekibiz” dedi.

"Pandemi döneminde internet kullanımı yüzde 50 arttı"

2020’de pandeminin de etkisiyle teknoloji şirketlerine olan talebin arttığına dikkat çeken Rudi Dökmecioğlu, şöyle konuştu:

“12 yıldır teknoloji sektörüne hizmet veren bir şirket olarak 4 yıla yayılmasını ön gördüğümüz iş potansiyeline 2020’de ulaştık. Pandemi döneminde internet kullanımı istatistiklerine baktığımızda yüzde 50’lik artış yaşandığını görüyoruz. Bu artışla birlikte e-ticaretteki talepler, finansal teknolojiler, bankacılık işlemleri de aynı oranda yükseldi. Operatörler ve e-para kuruluşları, finansal hizmetler sunmak için bizim gibi teknoloji şirketleriyle iş birliklerini hızlandırdılar. Dünya genelinde yaşanan bu gelişmelere ve e-ticaretteki dönüşüme sessiz kalmamak ve doğru zamanda doğru ürünle var olmak adına Mowico’nun hisselerinin tamamını satın aldık. 2021 hedefimizde uluslararası müşteri portföyümüzü ürün ve hizmet bazında arttırmak, uluslararası pazarlardaki hedef firmalar ile çalışmak ve gelirimizin yüzde 90'ını ihracattan sağlamak var. En nihai hedefimiz ise teknoloji ihracatında Türkiye’nin ilk 10 teknoloji şirketi arasında yer almak.”