Teleperformance'ta yeni görevlendirme

Teleperformance CEMEA Gelişen Pazarlardan Sorumlu İş Geliştirme Başkanı olarak görev yapan Tolga Uçbağlar’ın sorumluluklarına Ortadoğu Bölgesi de eklendi.

2018 yılı Eylül ayından bugüne Türkiye, Rusya, Çekya, Polonya, Ukrayna, Slovakya ve Litvanya’da iş geliştirme ekiplerini yöneten Uçbağlar’ın yeni pozisyonuyla birlikte sorumluluk alanı Mısır ve Körfez Arap Ülkeleri Bölgesi (GCC) ile genişledi. Uçbağlar, 1 Nisan itibarıyla Doğu Avrupa ve Orta Doğu bölgelerindeki tüm iş geliştirme ekiplerini Teleperformance Gelişen Pazarlardan Sorumlu İş Geliştirme Başkanı ünvanıyla yönetmeye başladı.

Tolga Uçbağlar Kimdir?

Teleperformance ailesine 2013 yılında Operasyon Direktörü olarak katılan Tolga Uçbağlar, 2015 yılında Kıdemli Operasyon Direktörü, 2016'da ise İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nden mezun olan ve iyi derecede İngilizce bilen Uçbağlar, AVEA'da Takım Lideri olarak başladığı kariyeri boyunca Siemens, Groupon ve Turkcell Global Bilgi şirketlerinde yönetici pozisyonlarında görev yaptı. Teleperformance bünyesinde çok uluslu yöneticilik görevini ilk üstlenen Türk yönetici olan Uçbağlar’ın son atamayla görev alanı genişledi.

TELEPERFORMANCE GRUBU HAKKINDA

Dünyanın lider dış kaynak CRM ve çağrı merkezi hizmeti servis sağlayıcısı Teleperformance; müşteri kazanımı, müşteri memnuniyeti, teknik destek ve borç yönetimi programları ile dünyanın dört bir yanındaki uluslararası şirketlere hizmet veriyor. 2020 yılında şirket, konsolide cirosunu 5,7 milyar Euro olarak bildirdi. Teleperformance Grup, 43 yıllık deneyimi ve 250 bini evden çalışan 380 bin çalışanı ile 83 ülkeden 170’in üzerinde pazarda 1.000’den fazla müşterisine hizmet sağlıyor. Şirket, 450 çağrı merkeziyle dünyanın önde gelen uluslararası firmalarının birbirinden çok farklı olan müşteri kitlelerine 265 dil ve lehçede hizmet sunan programlar yürütüyor.