TEMSA'dan Adana’nın yeşil dönüşümüne destek

Adana’da tasarımını ve üretimini gerçekleştirdiği yerli araçlarıyla, Türkiye’deki belediyelerin en büyük destekçilerinden olan TEMSA, 6’sı elektrikli olmak üzere toplam 81 yeni aracı Adana Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti.

Türk sanayisinin yurt dışındaki en önemli temsilcilerinden olan TEMSA, Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte son dönemde Türkiye’de gerçekleşen en büyük teslimatlardan birine imza attı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu ve TEMSA yöneticilerinin hazır bulunduğu tören kapsamında, Adana’da TEMSA tarafından tasarımı ve üretimi gerçekleştirilen 81 yerli araç Adana Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi. Teslim edilen 45 Avenue LF Diesel, 10 Prestij SX, 10 MD9 LE Diesel, 10 LDSB ve elektrikli motora sahip 6 MD9 electriCITY, Adana’nın yeşil dönüşümüne destek olurken, söz konusu araçlarla birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu taşıma araçlarının yaş ortalaması 12'den 5'e düştü. Öte yandan, yeni teslimatla birlikte, Adana Büyükşehir Belediyesi filosunda yer alan TEMSA markalı araç sayısı da 323’e yükselmiş oldu.

“Hoş Geldin Konfor” sloganıyla, Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen teslimat töreninde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Borçlanmadan satın aldığımız 81 aracımızla, Adana’mızı modern otobüslerine kavuşturduk. Ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak modern otobüslerimiz şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu ise, TEMSA’nın Adana’da doğup büyüyen bir şirket olduğunun altını çizerken, “Tabii ki tüm şehirlerimiz, tüm belediyelerimiz bizler için çok önemli. Ama kendi evimizde, Adana’mızda böylesine bir teslimat töreninin içerisinde yer almak bizler için farklı bir anlama sahip. Umuyorum ki bugün teslim ettiğimiz araçlarımız, çevre dostu tasarımları ve mühendislik özellikleriyle Adana’nın yeşil dönüşümüne önemli katkılar sunacak. Bu kapsamda, ortaya koydukları bu güçlü vizyon için Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar başta olmak üzere tüm ilgili belediye yönetimimize teşekkür ediyoruz” dedi.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN TÜRKİYE’YE YAYILMASINDA SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ

TEMSA’nın 55 yıldır Türkiye’de sektöre öncülük ettiğini vurgulayan Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Şimdi de bu öncü rolümüzü teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında ortaya koymaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyada yeni nesil toplu taşımanın merkezinde yer alan elektrifikasyon konusunda sadece ülkemizde değil uluslararası ölçekte ilkleri hayata geçiriyoruz. Ülkemizin ilk yerli elektrikli otobüsünü ASELSAN ile birlikte geliştirirken, Avrupa’nın ilk elektrikli şehirlerarası otobüsünü de geçtiğimiz yıl içinde Hannover’de tanıttık. Bu ilklerin öncüsü olmaya devam ederken, Adana’daki fabrikamızı sadece bir üretim üssü değil aynı zamanda bir teknoloji üssü olarak konumlandırmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz dönemde ülkemizde başlattığımız ve her geçen gün güçlendirdiğimiz elektrikli araç seferberliğini daha da ileri noktalara taşımakta kararlıyız. Bugün Adana Büyükşehir Belediyesi’ne teslim ettiğimiz 81 aracımız içerisinde 6 adet de elektrikli aracımız mevcut. Umarım yakın gelecekte bu araçlarımızın sayılarını artıracağız. Bugün Adana Büyükşehir Belediyemizin gösterdiği bu yaklaşımın diğer belediyelerimize de örnek teşkil etmesini umuyoruz. Biz TEMSA olarak Adana’nın yeşil dönüşümünün Türkiye’de yayılması konusunda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

TEMSA Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp ise, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımına sundukları 5 farklı modelleriyle, şehrin güvenli ve konforlu ulaşımına destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederken, “Yüksek kalite, teknolojik donanım, düşük yakıt tüketimi gibi pek çok konuda kendimizi sürekli daha iyi olmaya zorlarken, TEMSA’yı konforlu ve güvenli toplu taşımanın simgesi haline getirmeye gayret ediyoruz. Tüm bu araçlarımızın düşük yakıt tüketimi ve çevreci motorlarıyla Adana’nın havasına, doğasına büyük katkılar sunacağına inanıyoruz. Adana halkı da bu araçlarımız sayesinde artık çok daha güvenli, çok daha konforlu bir seyahat deneyimi yaşayacaklar” şeklinde konuştu.