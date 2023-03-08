Temsa'dan deprem bölgesine moral bakımı

TEMSA, 08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Önce Sen” projesini hayata geçirdi.

Sabancı Vakfı, CarrefourSA ve Adana Kuaförler, Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, Adana ve Mersin’den bölgeye ulaştırılan 100 kuaför ve bakım uzmanı, kurulan özbakım çadırında Hatay’daki depremzede kadınlara hizmet verdi. Yaklaşık 1500 kadın, kendilerine ayrılan kabinlerde, diledikleri kişisel bakım hizmetinden ücretsiz olarak faydalandı.

Gönüllüleriyle birlikte ilk günden bu yana sahada yardım çalışmalarına devam eden TEMSA, 08 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. TEMSA tarafından, Sabancı Vakfı, CarrefourSA ve Adana Kuaförler, Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, depremden zarar görmüş kadınların kişisel bakım ihtiyaçları, Hatay’ın Mavi Çadır Kent bölgesinde kurulan özbakım çadırında karşılandı.

BİR GÜNDE 1500 KADIN FAYDALANDI

“Önce Sen” ismiyle hayata geçirilen proje için, Adana ve Mersin’den 100 kuaför ve kişisel bakım uzmanı TEMSA tarafından bölgeye ulaştırıldı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir kalabalığın yaşandığı özbakım çadırında, yaklaşık 1500 kadın, kendilerine ayrılan kabinlerde, diledikleri kişisel bakım hizmetinden ücretsiz olarak faydalandı. Ayrıca, CarrefourSA tarafından hazırlanan kişisel bakım ve hijyen kitleri de TEMSA çalışanları tarafından depremzedelere dağıtıldı.

“ÖNCE SEN İYİ OLACAKSIN Kİ TOPLUM OLARAK BİZ İYİLEŞEBİLELİM”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Ersan, “Depremleri Adana’da, kendi evinde yaşamış bir şirket olarak, afetin yarattığı maddi ve manevi hasarın en yakın şahitlerinden biriyiz. Giyinme, geçici barınma, yiyecek tabi ki önemli ve öncelikli yardım başlıkları. Ama tüm bunların yanında, depremzedelerimizin en büyük ihtiyacı, onların yanında olduğumuzu bilmeleri, bunu hissetmeleri. Belki birçok kişinin aklına gelmedi ama depremlerin üzerinden 1 ay geçti ve buradaki kadınlarımız bu süre zarfında hiçbir kişisel bakımını yapamadı. Biz Dünya Kadınlar Günü’nde hayata geçirdiğimiz bu projeyle, kadınlarımıza aslında şunu söylemek istedik: ‘Biz, her türlü ihtiyacında senin yanındayız. Yaralar sarılıncaya kadar buradayız. Önce sen iyi olacaksın, önce sen moral bulacaksın ki toplum olarak biz iyileşebilelim.’ O yüzden de projemizi ‘Önce Sen’ sloganıyla tasarladık” dedi.