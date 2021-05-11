Tesla için Dogecoin anketi başlattı

Tesla CEO'su Elon Musk, 'Tesla ödeme için Dogecoin ile ödeme kabul etmeli mi?' anketi başlattı.

11.05.2021 13:14:000
Paylaş Tweet Paylaş
Tesla için Dogecoin anketi başlattı

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden "Tesla ödeme için Dogecoin ile ödeme kabul etmeli mi?" anketi yapıyor.

Ankette, 2 saat içerisinde 1.316.185 oy kullanılırken, oy kullananların yüzde 77'si 'evet' dedi.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda bulunan Tesla, daha önce Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıklamıştı.

Elon Musk, "Dogecoin'in babası" olarak da anılıyor.

SpaceX yeni uzay çalışması için Dogecoin kabul edecek

Elon Musk'ın ticari roket şirketi SpaceX, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlatacağı DOGE-1 Ay Misyonu için  kripto para birimi dogecoin'i ödeme olarak kabul edeceğini duyurdu.

Musk yaptığı Twittter paylaşımında,  "SpaceX, Doge-1 uydusunu gelecek yıl aya fırlatacak - Ödemeler Doge ile- Uzayda ilk kripto - Uzayda ilk ‘meme’" ifadelerini kullandı.

Geometric Energy Corporation’ın uzay misyonunu SpaceX’in Doge-1 roketiyle gerçekleştirileceğini ve  dogecoin ile finanse edildiğini pazar günü erken saatlerde duyurmuştu ancak açıklamada misyonun finansal değeri açıklanmamıştı

SpaceX Ticari Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tom Ochinero, Geometric Energy tarafından yayınlanan açıklamada, "Bu görev, kripto para biriminin Dünya yörüngesinin ötesinde uygulanmasını gösterecek ve gezegenler arası ticaret için temel oluşturacak" dedi.

Musk, nisan ayında Twitter'da SpaceX'in " aya gerçek bir Dogecoin" koyacağını söylemişti.

Musk'ın "Saturday Night Live" komedi skeç TV şovundaki konuk performansı sırasında Dogecoin’i "dalavera" olarak adlandırmasının ardından Dogecoin değerinin üçte birinden fazlasını kaybetmişti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Alman-Türk iş dünyası baloda buluştu

Alman-Türk iş dünyası baloda buluştu

Ülker ve Tamince ailelerinin mutlu günü

Ülker ve Tamince ailelerinin mutlu günü

Cep telefonu kredisinde yeni gelişme

Cep telefonu kredisinde yeni gelişme

Net döviz pozisyonu açığı ekimde geriledi

Net döviz pozisyonu açığı ekimde geriledi

Emeklinin zam oranı belli oldu

Emeklinin zam oranı belli oldu

Enflasyon rakamı açıklandı

Enflasyon rakamı açıklandı

Yorum Yaz