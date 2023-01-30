The Ritz-Carlton Bakü açıldı

The Ritz-Carlton, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de açıldı. Bakü'nün kalbinde yer alan otel Azerbaycan'da yeni bir lüks standardı belirlerken, modern olanakların ve yerel geleneklerin karışımını sunuyor.

30.01.2023 17:43:520
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The Ritz-Carlton Bakü açıldı

The Ritz-Carlton, Bakü Genel Müdürü Tino Lindner; “Azerbaycan'ı ziyaret eden misafirlerimize üstün hizmet standartları ve olağanüstü olanaklar sunmaktan heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Efsanevi mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanan, şehrin modern mimari simgesi olan Haydar Aliyev Merkezi'nin karşısında yer alan otel, misafirlerini bu büyüleyici şehre bağlamak için pek çok olanak sunacak” dedi.

Lindner, "Hem yurtdışından gelen hem de lokal misafirlerimize, efsanevi Ritz-Carlton hizmetini ve Azerbaycan'ın yerel kültürünü kucaklayan zenginleştirici, otantik deneyimler sunmayı dört gözle bekliyoruz" şeklinde konuştu.

The Ritz-Carlton, Bakü’nün ülkede ve yurtdışında zarafet ve misafirperverliği yeniden tanımlayan olağanüstü bir lüks standardı sunduğunu belirten Lindner, “Bu büyüleyici otelin bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz ve konukları kesinlikle memnun edecek ve beklentilerini aşacak bir özen ve tutkuyla karşılamayı dört gözle bekliyoruz" dedi.


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