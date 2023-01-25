Tosyalı'dan küresel iş birliği anlaşması

Tosyalı Holding dünyanın lider lojistik şirketlerinden biri olan AD Ports Group ile denizcilik, lojistik, navlun taşımacılığı ve liman işletmeciliği konularını kapsayan bir niyet mektubu imzaladı.

Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı Holding, 3 kıtada; Türkiye, Cezayir ve Angola'daki sayıları 30’u bulan tesisinde 15 bin çalışanı ile demir-çelik sektöründe gösterdiği faaliyetlerle birlikte, sanayi ve endüstri bölgeleri yönetimi ve liman işletmeciliğinde de uluslararası düzeyde örnek işlere imza atmayı sürdürüyor. İskenderun ve Cezayir’deki liman işletmeleri ve devam eden yeni liman yatırımlarına ek olarak, Erzin’de de liman yatırımı bulunan Tosyalı, bu konularda yaptığı iş birlikleriyle gerçekleştirdiği ihracatı daha da artırmayı amaçlıyor.

Tosyalı Holding bu çerçevede küresel ticaret, lojistik ve endüstrinin lider şirketlerinden biri olan AD Ports Group (ADX: ADPORTS) ile bir niyet mektubu (MoU) imzaladı. Anlaşma, AD Ports Group'un Tosyalı ile ihracat operasyonlarını desteklemek için yeni liman tesislerine potansiyel olarak ortak yatırım da dahil olmak üzere geniş bir nakliye, lojistik, limanlar ve nakliye hizmetleri yelpazesinde iş birliği yapması için bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı; “Tosyalı Holding olarak, ürünlerimizi hızlı ve etkin bir şekilde pazara sunabilecek, ülkemiz ihracatının büyümesine katkıda bulunabilecek nakliye ve lojistik tesisleri devreye almayı hedefliyoruz. AD Ports Group da uluslararası hedeflerimizle eşleşen ve birinci sınıf bir filo tarafından desteklenen geniş bir hizmet ve uzmanlık yelpazesi sunan güçlü bir ortak” diyerek gerçekleştirilecek iş birliğinin Türkiye’nin ihracatına katkı sağlama potansiyeline işaret etti.

AD Ports Grup Genel Müdürü ve Grup CEO'su Mohamed Juma Al Shamisi, “AD Ports Group, Türkiye'nin lider çelik şirketi ve Afrika'nın en büyük çelik üreticisi Tosyalı ile bu anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyor. Anlaşmamız yenilikçi dijital teknoloji ile desteklenen eksiksiz bir nakliye, lojistik ve liman hizmetleri paketi sunmamızı sağlıyor. Bu nitelikteki küresel anlaşmaları sürdürmemizi sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri liderliğinin desteği ve rehberliği için minnettarız" diyerek iş birliğinden doğan memnuniyetini dile getirdi.

AD Ports Group, 2022 yılında bir dizi stratejik satın alma ve ortak girişim yoluyla nakliye filosunu ve lojistik operasyonlarını genişleterek Tosyalı’yı hızla büyüyen çelik üreticisi için ideal bir ortak olarak konumlandırmış bulunuyor.