Toyota CEO'su Akio Toyoda görevini bırakıyor

Toyota Motor Corp. Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Akio Toyoda'nın görevinden ayrılacağı bildirildi.

26.01.2023 16:05:380
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Toyota CEO'su Akio Toyoda görevini bırakıyor

Japon üretici şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota Başkanı ve CEO'su 66 yaşındaki Akio Toyoda görevini bırakacak.

Toyota Başkanlığı ve CEO'luğuna yeni mali yılın başlayacağı 1 Nisan itibarıyla Toyota'nın Baş Marka Yöneticisi 53 yaşındaki Koji Sato getirilecek.

Koji Sato, lüks segment Lexus'un marka operasyonları ile Toyota'nın motorspor markası Gazoo Racing'in sorumluluğunu üstleniyordu.

Toyota'nın liderlik değişikliğine yönelik yayımladığı tanıtım videosunda, Akio Toyoda ve Koji Sato'nun, "elektrikli araçlara yönelik sevgisi" vurgulandı.

Japon firmanın kurucusu Kiichiro Toyoda'nın (1894-1952) torunu olan Akio Toyoda, Haziran 2009'da CEO'luğa getirilmişti.

"Yeni CEO'nun görevi Toyota'yı mobilite şirketine dönüştürmek olacak"

Akio Toyoda, çevrim içi toplantıda yaptığı açıklamada, "Toyota'nın dönüşümünü ilerletmenin en iyi yolunun, yeni başkanı destekleyecek bir yönetim kurulu başkanı olmak diye düşündüm. Bu (düşünce), bugünkü karara yol açtı." dedi.

Samimi hislerini paylaştığını ifade eden Toyoda, "Geriye dönüp baktığımda bu 13 yıl, birbiri ardına hayatta kalma mücadelesi verilen bir dönemdi. Yaklaşık 370 bin küresel Toyota çalışanı, üretim tesislerinde daha iyi araç üretmek için çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.

Toyoda, Koji Sato'nun tercih edilmesine ilişkin de "Çünkü (Sato) Toyota'nın felsefesini öğrenmek için sıkı çalıştı. CEO'luk gençlik, enerji ve güç ister." ifadesini kullandı. Toyota, yeni CEO'nun görevinin Toyota'yı "mobilite şirketine dönüştürmek" olacağını vurguladı.

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