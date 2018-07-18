Trabzonspor ile Papara'dan işbirliği

Dijital ödeme sistemi Papara ile anlaşan Trabzonspor, 13 yaşından itibaren tüm taraftarlarına sunacağı ön ödemeli kartla her platformda alışveriş imkanı sunacak.

Trabzonspor, yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan ve kısa sürede 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan dijital ödeme sistemi Papara ile yaptığı işbirliğiyle yeni bir ilke imza atıyor. Bu yenilikçi ödeme sistemini kullanan taraftarlarımız Trabzonspor logolu kartlarıyla takımlarına para kazandıracak!

Trabzonspor ve Papara arasında yapılan anlaşmaya göre, Bordo-Mavili taraftarlarımız Trabzonspor Papara kart ile yapacakları alışverişlerde ilave bedel ödemeden takımlarına destek olacaklar. Taraftarlarımız sezon açılışıyla birlikte Trabzonspor kartlarını ilk etapta TS Club ve ardından Papara’nın anlaşmalı olduğu satış noktaları ve internet mağazalarından alabilecekler.

Trabzonspor Papara kartları, kredi kartlarından farklı olarak ön ödemeli bir kart. Trabzonspor Papara kart sahipleri kredi kullanmadan, yüklenen ya da gönderilen parayı kullanabilecekler. Böylece ekstre, son ödeme tarihi gibi streslere girmeyecekler ve yaptıkları her harcamada Trabzonspor’a katkıda bulunmanın hazzını yaşayacaklar.

Kart sahipleri hem internet alışverişlerinin ödemelerini hem de tüm dünyada fiziksel pos’larda ödemelerini yapabilecekleri gibi kartlarıyla tüm bankaların yurtiçi ve yurtdışı ATM’lerinden de para çekebilecekler. Ayrıca Trabzonspor kart sahipleri, kartlarını Papara dijital cüzdanına tanımlayarak, Papara dijital cüzdanın sunduğu 7/24 ücretsiz para transferinden de faydalanabilecekler.

Papara’nın fark yaratan bir diğer özelliği ise kart sahibi olmak için 18 yaşını beklemeye gerek olmaması. 13 yaşını bitiren herkesin sahip olabileceği bu kart, Yavru Fırtınalar için de yeni bir fırsat!

Trabzonsporumuzun pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Serdar Ekrem Şirin, taraftarlarımıza öncü ve yenilikçi fırsatlar sunabiliyor olmaktan duydukları mutluluğu dile getirirken kulüpler arasında bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kafkas sözlerine şu şekilde devam etti: "Trabzonspor kart sahipleri Papara’nın sunduğu tüm kampanyalardan faydalanabilecekler. Taraftarlarımız sadece bu kartın sahibi olarak bile kulüplerine kazandırıyor. Harcama yaptıkları her alışverişlerinde bir miktar daha kulübe gidiyor. Biz de bunun karşılığında taraftarlarımıza kazandıracağız. İlerleyen zamanlarda TS Club’larda yeni indirim ve kampanyalardan kombine, forma ve maç biletine kadar pek çok alanda Papara kart sahibi taraftarlarımıza birçok ayrıcalık tanımlayacağız."

Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı, yapılan işbirliğiyle Türk sporuna ve Trabzonspor’a katkıda bulunmaktan son derece memnun olduklarını belirtirken, ilk defa bir futbol kulübü ile anlaşmış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Papara CEO’su İlker Diker ise Trabzonsporlular gibi takımına bağlı bir taraftar kitlesine bu kartı sunuyor olmanın kendilerini heyecanlandırdığını ifade ederek Papara olarak sundukları çözümleri her geçen gün geliştirme ve daha geniş kitlelere sunma noktasında hedeflerine emin adımla ilerlediklerini sözlerine ekledi.