Geçen yıl Atina ve İstanbul’da gerçekleştiren ve turizme yön verenleri buluşturan Uzakrota Travel Summit, 2019’da daha büyük organizasyonlarla gerçekleştiriliyor.

2018 yılında Bidroom tarafından Dünyanın en etkili 10 turizm etkinliğinden biri seçilen Uzakrota’da bu yıl 150 üst düzey konuşmacı, 500’den fazla marka, 100’den fazla stant katılımcısı ve 4000 üzerinde katılımcı yer alacak. SKYhub Ana Salonu, Emirates Pazarlama Salonu, Neredekal.com Teknoloji Salonu, Turkish Airlines Corporate Travel Stage, GoGlobal Stage ve Startup Stage olmak üzere eş zamanlı olarak 6 farklı sahne ve bunlara ek olarak hazırlanacak HotelRunner Lounge ve Hotelspro B2B Area’da yapılacak organizasyon yepyeni iş birliklerinin kurulmasını sağlayacak.

Bu yıl yeni yüzlerin de ağırlanacağı zirvenin keynote konuşmacıları belli oluyor. Global seyahat rehberi Lonely Planet‘in CEO’su Luis Cabrera; Amerika, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Afrika, İngiltere gibi ülkelerde hizmet veren Trafalgar Travel‘ın Başkanı Wolf Paunic; Türk Hava Yolları Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı Mert Dorman Uzakrota sahnesinde olacaklar.

Ayrıca Ostelea ve Universidad Europea de Canarias Master Program Direktörü ve Emotourism konusunda küresel çapta makaleler yayınlayan ve dünyanın duygusal turizmde 1 numaralı ismi olarak ünlenen David Mora, Duygusal Turizm konusundaki oturumuyla Uzakrota sahnesinde olacak.

Dünyanın gözü Türkiye’de

Polonya Turizm Bakanlığı Tanıtım Ofisi Başkanı Robert Andrzejczyk, Hırvatistan Turizm Bakanlığı Tanıtım Ofisi Başkanı Kristjan Staničić, Tourist Organization of Belgrade Direktörü Miodrag Popovic, Küresel çapta genel satış acentalığı yapan İsrail merkezli Tal Aviation‘ın Kurucusu Gideon Dov Thaler, eDreams, Liligo, Opodo, GoVoyages gibi siteleri bünyesinde bulunduran İspanya’nın eDreams ODIGEO Grubu Ürün Direktörü Juan M. Agudo, Tripadvisor Güney ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Gianluca Laterza, Afrika’nın en önemli online seyahat acentası Travelstart‘ın Genel Müdürü Paulina Klotzbücher, Rusya’nın en önemli online seyahat acentası Ostrovok.ru‘nun CEO’su Felix Shpilman, Hollanda merkezli otel rezervasyon sitesi Bidroom‘un kurucu ortağı Michael Ros, Seyahat girişimlerini global pazarlara açan Travelabs şirketi Kurucusu Valentin Dombrovsky, Seyahat için dijital dönüşüm çözümleri üreten Clicktripz İş Geliştirme Müdürü Dean Hunt, Etkinlik ve müze bileti sağlayıcısı Tiqets‘ın CEO’su Luuc Elzinga, Hollanda merkezli HotelPlanner & Meetings.com‘un CEO’su Tim Hentschel, İran’ın en büyük online seyahat acentası Alibaba Travel’ın Kurucusu Nima Qazi, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan’ın en önemli acentalarından Houseoftravel.com‘un CEO’su Akif Aziz, Irak merkezli online seyahat acentası Babylon Booking CEO’su Rebin Mustafa, İsrail merkezli Talma Travel CEO’su Iya Magen, İspanya merkezli global yatak bankası W2M‘in Genel Müdürü Mark Nueschen, Etkinlik ve aktivite bileti sağlayan İtalya merkezli City Wonders‘ın Kurucusu Simone Gozzi, Fransa merkezli araç kiralama ve transfer firması Travelcar‘ın Kurucu Ortağı Lotfi Louez, Romanya’nın en güçlü seyahat acentalarından Happy Tour Group ve FCM Travel Solution‘ın CEO’su Javier Garcia del Valle, Ovation Global DMC Pazarlama Direktörü Germán Inostroza Núñez, Israil Turizm Teknoloji Girişimleri Bölümü CEO’su Itai Green, Güney Afrika merkezli Hepstar’ın CEO’su Brett Dyason, İsrail merkezli otel rezervasyon girişimi Pruvo‘nun CEO’su Itai Marcipar zirveye küresel bakış açıları kazandıran isimler arasında.

Türkiye’nin en büyükleri

Uzakrota Travel Summit, uluslararası turizme yön veren isimlerin yanı sıra, Türkiye’nin en büyük turizm şirketlerinin yöneticilerini de buluşturuyor.