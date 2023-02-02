Türk şirketten ‘elektronik’ atak

1989 yılında Boğaziçi Bilgisayar bünyesinde kurulan Aidata Bilişim, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de dağıtım yapan iş ortaklarının yöneticilerini ağırladı. Aidata’nın yeni ürünleri ve gelecek hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda, Aidata’nın yatırım planları da masaya yatırıldı. Aidata olarak iş ortaklarıyla bir arada olmaktan dolayı gururlu olduklarını dile getiren, Aidata Bilişim Genel Müdürü Mustafa Emek, Aidata’nın Türkiye’nin yerli teknoloji markası olduğunu ifade etti. Yaklaşık 34 yıldır sektörde faaliyet gösterdiklerini dile getiren Mustafa Emek, “Biz Türkiye'nin ilk yerli bilgisayar markasıyız. Markamızın arkasında 140 yıldır sanayici olan Tecde Group var. Buradan aldığımız güçle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şirketimiz 2010’dan bu yana da kurumsal firmalara yönelik çözümler üretiyor. Kurumsal tarafta çok yüksek bir kalite beklentisi var. Bu kalite beklentisi, kusursuz bir operasyonu yürütmeyi gerektiriyor. Biz de müşteri beklentileri doğrultusunda kusursuza yakın bir üretim, satış ve satış sonrası hizmet süreci kurgulayıp koşulsuz müşteri memnuniyeti oluşturmayı hedefliyoruz. Ürün gamımızda yer alan Masaüstü, Mini, Tümleşik ve Dizüstü Bilgisayarlar, Monitörler, Tabletler ve Etkileşimli Tahtalar ile kurumsal firmalara çözümler üretiyoruz.” dedi.

KATMA DEĞER YARATMAK İSTİYORUZ

Artık Aidata olarak ülke ekonomisi için daha fazla katma değer yaratmak istediklerinin altını çizen Mustafa Emek, “Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tecdelioğlu’nun ‘bu ülke için üreteceğiz, bu ülke için katma değer yaratacağız’ mottosu doğrultusunda, ürünlerimizdeki yerlilik oranını arttırarak teknoloji tüketen bir kimlikten teknoloji üreten bir kimliğe bürüneceğiz. Bu kapsamda ürün gamımızda yer alan tüm ürünlerin endüstriyel tasarımlarını özgünleştirerek yurt içinde ve yerli iş ortaklarımız ile üreteceğiz. Ayrıca Ar-Ge Merkezimizde ürünlerimizde kullanacağımız elektronik kartların dizayn ve yazılımlarını geliştireceğiz. Tüm bu faaliyetler sonuçları itibariyle ülkemiz için katma değer oluşturacak. Aidata olarak fark yaratmak istiyor ve teknoloji üreten bir şirket olma yolunda adım adım ilerliyoruz.” diye konuştu.

‘PANDEMİ DÖNEMİNDE KESİNTİSİZ EĞİTİM’

Aidata’nın esnek ve hızlı çözüm üreten bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Mustafa Emek, “Pandemi sürecinde hayatımız bir anda değişti. Öğrenciler evden eğitim almaya başladı. Evden çalışma düzenine geçildi ve teknolojiye olan ihtiyaç da arttı. Tüm dünyada yaşanan çip krizine ve tedarik zincirinde yaşanan bozulmaya rağmen bu dönemde yurdun dört bir yanında 350.000 çocuğumuza tablet bilgisayar ulaştırarak kesintisiz eğitim almalarını sağladık. Bu bizim için tarif edilemez bir mutluluktu. Ülkemizin geleceği için çok önemli bu proje, uzun süredir sadece kurumsal firmalara yönelik çözüm üreten şirketimiz için de bir milat oldu aslında. Zira bu proje ile yaklaşık 1,5 milyon kişi “Aidata” markasıyla yeniden tanıştı. Doğal olarak Aidata artık bireysel pazarda da olacak.” ifadelerini kullandı.

ETKİLEŞİMLİ TAHTA

‘Aidata Etkileşimli Tahta’nın özgün tasarımı ile rakiplerinden ayrıldığını kaydeden Mustafa Emek, “Eğitim teknolojileri tarafında bir ürünümüz daha var ki ondan bahsetmeden geçemeyeceğim. ‘Aidata Etkileşimli Tahta’. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği standartları gözeterek kendi özgün tasarımımız ile müşterilerimizin beğenisine sunduğumuz ‘Aidata Etkileşimli Tahta’ kısa sürede o kadar beğeni aldı ki ne kadar öğünsek azdır. Öyle ki 2023 yılının ilk 6 ayında 30.000 adet sipariş aldık. Şu anda kurulum çalışmalarımız hızla ilerliyor. Tamamlandığında 30.000 dersliğimizde yaklaşık 1,5 milyon öğrencimiz Aidata Etkileşimli Tahtalar ile buluşacak ve en son teknolojiye sahip sınıflarda eğitim hayatlarına devam edecekler. Eğitimde verimi maksimize edeceğine inandığımız bu ürünün, çocuklarımızı 21. yüzyılın rekabetçi ortamında dünyanın bir adım önüne geçireceğine inanıyoruz.” dedi.