Türk ve Alman girişimcilerden büyük başarı

Girişimciler Philip Deml ve Cem Doğan’ın geliştirdiği akıllı telefon tutucusu Flapgrip, Almanya’nın en ünlü yarışma programı “Die Höhle der Löwen”i kazandı.

21.09.2020 13:39:000
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Türk ve Alman girişimcilerden büyük başarı

Girişimciler Philip Deml ve Cem Doğan’ın geliştirdiği akıllı telefon tutucusu Flapgrip kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Çok işlevli kullanım alanına sahip Flapgrip, tüm akıllı telefonlar ve telefon kılıflarıyla uyumlu olarak çalışıyor. Flapgrip, diğer telefon tutucularındaki mıknatıs fonksiyonun olmaması ve tasarımında kendinden yapışkanlı yöntemiyle oldukça pratik ve yalın bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor.

Flapgrip hem dikey hem de yatay kullanım seçeneğini bir arada sunuyor.  Herhangi bir zemin üzerinde ya da arabada rahatlıkla telefonun kolayca tutunmasını sağlarken kullanıcısına oldukça konfor alanı sunmayı hedefliyor.

Flapgrip’in yaratıcıları tasarlayıp geliştirdikleri bu ürünlerinle Almanya’nın en ünlü yarışma programı “Die Höhle der Löwen”i büyük bir başarı elde edip yarışmayı kazanırken, DS Produkte’nin Genel Müdürü Ralf Dümmel’den yatırımcı desteği de elde ettiler.

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