Türkiye Finans yönetimine yurtdışından atama

Saudi National Bank’ta Operasyon Grubundan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Sara Abdullatif A Nugali, Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. 12 Ekim 2022 itibarıyla görevine başlayan Nugali, aynı zamanda Türkiye Finans’ın Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirildi.

Bankacılık ve işletme alanında 17 yıllık deneyimi olan Sara Abdullatif A Nugali, Türkiye Finans’ın ana ortağı The National Commercial Bank (NCB)’nin Samba Financial Group ile birleşerek Saudi National Bank (SNB) ismini almasının ardından, Nisan-Aralık 2021 tarihleri arasında SNB’de Ticari ve Kurumsal Bankacılık Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

2003 yılında Kamu Yönetimi Enstitüsü’nden Bankacılık Hizmetleri diplomasını alan Sara Abdullatif A Nugali, 2011 yılında King Abdulaziz Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Nugali, müfettiş olarak 2005 yılında NCB’de başladığı kariyerine, 2016 yılında Ticari ve Kurumsal Operasyonlardan Sorumlu Direktör, 2020 yılında ise Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti. Tüm bu süre içerisinde, ACI Finansal Piyasalar Kuruluşu ve Londra İşletme Okulu da dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlardan bankacılık, işletme ve liderlik eğitimleri aldı.