'Türkiye, GROHE’nin odak pazarlarından'

Tuba İlze / CAPİTAL

LIXIL Group Corporation bünyesinde faaliyet gösteren banyo çözümleri ve mutfak bataryaları markası GROHE’nin Türkiye ve Azerbaycan Lideri Serhat Sabaz, önümüzdeki dönem yenilikleri, Türkiye’deki trendler ve sürdürülebilirlik hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

GROHE’nin 30 yıla yakın bir süredir Türkiye pazarında ağırlıklı olarak satış ve pazarlama faaliyetleriyle yer aldığını hatırlatan Sabaz, 2019 yılında Türkiye yatırımlarının hızlandığını ve bu kapsamda ilk üretim tesisinin açıldığını ifade etti. Ağırlıklı olarak yıkama sistemleri odaklı üretim yapan tesis, Türkiye pazarına ürün tedarik ediyor. Sabaz, “2019 yılından bu yana GROHE’nin odak pazarları arasında yer alan Türkiye’de son 4 yıldır ortalama yüzde 100’ün üzerinde büyüyoruz” ifadesinde bulundu.

37 milyon adet plastik parça tasarrufu sağlandı

Türkiye’de hem konforlu hem de tasarruflu ürün tercih edildiğini ifade eden Sabaz, Türkiye'deki kullanıcı alışkanlıkları hakkında şunları söylüyor: “İnsanların evlerini nasıl hayal ettikleri ve düzenlediklerine yönelik ana trendlere odaklandık. Burada üç mega trend söz konusu: Kentleşme, sağlık ve esenlik ve sürdürülebilirlik. Küresel trendlere paralel olarak, Türk tüketicisi kişisel konforunu artıran ve aynı zamanda para, su ve enerji tasarrufu sağlayan ürünleri giderek daha fazla arıyor.” Tasarımlarını teknolojiyle buluşturarak sürdürülebilir ve işlevsel hale getirdiklerini belirten Sabaz, plastik içermeyen ambalajlara geçiş hedefleri kapsamında ürün ambalajlarından gerekli olmayan tüm plastiklerin çıkarılmasıyla yılda 37 milyon adet plastik parça tasarrufu sağlandığını ifade etti.

Temiz su sağlama taahhüdünde bulundu

Dünya çapında temiz su sağlama taahhüdünde bulunan GROHE, 2018 yılında plastik içermeyen ambalajlara geçiş için hedeflerini açıkladı ve 2022 baharında plastiği azaltılmış ambalaj geliştirdi. Sabaz, “Başarılı bir tasarımı sürdürülebilir ve işlevsel hale getiriyoruz. Su tüketimini azaltıyor ve ekolojik keyif yaşatmayı hedefliyoruz. Kullanıcılar duşta, saçlarını yıkarken galonlarca suyu boşa harcarlar. ‘Daha az ile daha fazlasını nasıl yapabilirim?’ sorusuna yanıt aradık” dedi.

Tasarımı stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirten Serhat Sabaz sözlerine şöyle devam etti: “Tasarım ve deneyimlerle müşterilerimizin kalplerinde güçlü bir duygusal bağ oluşturmayı hedefliyoruz. Dünyaya ilham verme, paradigmalara meydan okuma ve onları yıkma, geleceği etkileme ve biçimlendirme yeteneğimizden keyif alıyoruz. Son 10 yılda 490'dan fazla tasarım, inovasyon sürdürülebilirlik ödülü aldık.”



