Türkiye Su Liderleri arasında yer aldı

Pınar, sürdürülebilir bir çevre için gerçekleştirdiği çalışmalarla CDP (Carbon Disclosure Project – Karbon Saydamlık Projesi) Su Programı’nda Türkiye’deki şirketler içerisinde en başarılı grupta yer alarak “A-” derecelendirme notu aldı.

Elde edilen başarı, bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen ve “CDP Lideri” olmayı başaran markaların açıklandığı CDP Türkiye İklim Değişikliği Konferansı ve Ödül Töreni’nde verilen ödülle taçlandırıldı. Ödülü Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu aldı.

"Arıtma tesislerimizin kapasitesini arttırıyor, toplanan yağmur sularını çiftçilerle buluşturuyoruz"

Törene çevrimiçi katılarak görüşlerini aktaran Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, 2020 yılının pandemi süreci etkilerinin yaşanması ve çevresel açıdan kurak geçmesi nedeniyle çok özel bir yıl olduğunu belirterek şunları dile getirdi: “Yaşar Holding’in 2007 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde her geçen sene sürdürülebilirlik yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Günümüzde en önemli çevre konularından biri olan su konusunda uzun yıllardır fabrikalarımızda topladığımız yağmur sularını sulama amacıyla çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Süt fabrikalarımızda arıtma tesislerimizin kapasitesini programlı bir şekilde arttırarak kullandığımız suyun geri dönüşümünü sağlıyoruz. Yatırımına devam ettiğimiz ve 2022 yılında tamamlanacak olan biyogaz tesisimizle karbon emisyon oranımızı yüzde 20 azaltmayı hedefliyoruz. Pınar olarak gelecek nesillere karşı olan sorumluluk bilinciyle üretmeye ve suyu etkin kullanmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan CDP (Carbon Disclosure Project – Karbon Saydamlık Projesi) aldığı başvurular çerçevesinde şirketleri inceleyerek bir değerlendirme metodolojisine göre sınıflandırma yapıyor. Bu kapsamda Pınar Süt, 2020 yılında gerçekliştirdiği çalışmalar ile CDP Su Programı’nda Türkiye’deki en başarılı markalar arasında yer alma başarısı gösterdi.