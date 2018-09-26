Türkiye'de 3. sermaye artırım kararı

Dünya mürekkep devlerinden Japonya merkezli Toyo Ink Group, Türkiye'de 3. kez sermaye artırımı kararı aldı. Böylelikle şirket 2 yılda 27 milyon dolarlık sermaye artırımı yapmış oldu.

Dünya mürekkep devlerinden Japonya merkezli TOYO INK GROUP, Türkiye’ye yatırım kararlılığını sürdürüyor. Avrupa, Afrika, Rusya ve Ortadoğu’dan oluşan geniş bir coğrafya için Türkiye’yi üretim ve satış üssü olarak belirleyen grup, yeni yatırımlarda kullanmak üzere 10 milyon dolarlık yeni bir sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada grubun Türkiye pazarına girdiği 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen sermaye artırımlarının toplam 27 milyon dolara ulaşacağı ifade edildi.

Türkiye, Toyo Ink Group’un Hindistan ile ABD arasındaki coğrafyada tüm ürün gruplarını üretebilen tek merkezi konumunda bulunuyor. Üretim kapasitesinin artırılması ve daha önce satışı gerçekleştirilen ithal ürünlerin üretilmesi amacıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 62 bin metrekarelik alanda yeni bir fabrika kurma kararı alan Toyo Ink Group; polimer, mürekkep ve kaplama malzemeleri üreteceği fabrika ile bölgesel gücünü perçinleyecek.

Toyo Ink Group’un Türkiye planlarında değişiklik olmadığının belirtildiği açıklamada şunlar yer aldı:

Toyo Ink Group’un Türkiye yatırımları devam ediyor

“Son dönemde yaşanan döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve benzeri gelişmeler karşısında doğal olarak şirketin stratejilerini de yeniden gözden geçirme ihtiyacı doğmuştu. Ancak medyada yatırımlarımızı erteleyeceğimize dair çıkan haberlere karşın Türkiye’ye yeni yatırımlarımıza devam etme kararı almış bulunuyoruz. Türkiye pazarına girdiğimiz günden beri mevcut kararlarımızda hiçbir değişiklik olmamıştır. Grup, Türkiye’deki yatırımlarına devam edecektir. Türkiye’yi başta Türki Cumhuriyetler ve Avrupa olmak üzere Afrika, Ortadoğu ve Rusya bölgeleri için üretim ve satış üssü yapma konusunda temel strateji aynen geçerliliğini korumaktadır.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 milyon dolarlık yatırımla kurulması planlanan yeni fabrikanın hazırlık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmekteyiz ve 2019 yılı Ocak ayında yatırımla ilgili projeler tamamladıktan sonra inşaat ruhsatını almayı hedefliyoruz.

Tüm müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bu dönemde bizlere göstereceği işbirliği ve destek bizler için son derece önemlidir. Güvenilir ürün ve hizmetler sunarak, Türk ekonomisine ve bireylerin gündelik yaşamlarına katkıda bulunmak istiyoruz.”