Dünya optik cam pazarının yüzde 17’sini elinde bulunduran ve yıllık cirosu yaklaşık 5 milyar Euro olan Japon devi Hoya, Türkiye’de ‘hızlı büyüme’ kararı aldı. Büyüklüğü 2 milyar TL’ye ulaşan Türkiye optik cam pazarında yüzde 16 olan pazar payını 2020’de yüzde 20’ye çıkarmayı hedefleyen Hoya, 2021 sonunda ise yeni ürün ve üretim yatırımlarına paralel olarak ciro bazında yüzde 44 büyüme hedefliyor. Hoya’nın 2015’te kurulan Türkiye’deki laboratuvarında yıllık 60 bin optik cam üretiliyor. Üretim kapasitelerini 250 bin adete çıkaracak altyapıya sahip olduklarını vurgulayan Hoya Türkiye CEO’su Suat Çam, “Önümüzdeki 5 yılda Türkiye pazarında 3 kat büyümeyi hedefliyoruz” diyor.

Türkiye’de optik ürünler konusunda perakende mağazacılık ile ilgilenmediklerini kaydeden Çam, “Hoya, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de zincirler dışındaki optikçiler ile çalışmaya devam edecek” diye konuşuyor. Türkiye’de gözlük kullanım oranının yüzde 15-20 iken, Avrupa ülkelerinde bu oranın yüzde 50-60 arasında değiştiğine işaret eden Çam, şunları söylüyor: “Burada çok ciddi farklar olması sektörün Türkiye’de daha çok yolunun olduğunu gösteriyor. Global Hoya yönetimi ile bu anlamda aynı görüşe sahibiz. Türkiye pazarını gelişim potansiyelinden dolayı çok önemsiyorlar.”

1941 yılında Shoichi ve Shigeru Yamanaka kardeşler tarafından Tokyo’da kurulan ve küçük bir optik cam üreticiliğinden görüş teknolojileri alanında dünya devi olmaya kadar başarılı bir grafik çizen Hoya, bugün dünya optik cam pazarının % 17’sini elinde bulunduruyor. Japon teknolojisi ışığında 70’i aşan patentli ürünle görme sorunlarına çözümler geliştiren Hoya, global pazarda kendi dizaynlarını, kaplamalarını ve hammaddelerini üreten iki firmadan biri olma özelliğini taşıyor. Ar-Ge’deki gücü ve teknolojisi ile ön planda olan firma özellikle kişiye özel olarak adlandırılan tasarımlarda ve kaplama alanında en ileri teknolojiyi geliştiriyor. Optik pazarında birçok ilke imza atan marka, dijitalleşen dünyada gelişen göz sorunlarına yönelik geliştirdiği smart ürünlerle de pazarı domine ediyor.

Görüş teknolojileri alanında özellikle dijitalleşmenin artması ile birlikte optik pazarında farklı gereksinimler ortaya çıktığına değinen Hoya Türkiye CEO’su Suat Çam, günlük ortalama 15 saati bulabilen dijital ekran kullanımının göz yorgunluklarına neden olabileceğini belirtiyor. Çam, ‘Optik sektöründe sürekli yeni teknolojiler geliştiriyor ve daha iyi görmenin yollarını araştırıyoruz. Özellikle dijital cihaz kullanımının yaygınlaşmasıyla göremediğimizi yavaş yavaş fark ediyoruz. Reçete sayıları bu sebeple artış göstermeye başladı. Genç nüfusun yoğunluğunu da dikkate aldığımızda toplumunun %70’i birden fazla dijital cihaz kullanıyor ve buna bağlı olarak Dijital Göz Yorgunluğu yaşıyor. Dijital cihaz kullanımının artması gözlük kullanım yaşını da düşürmeye başladı. Avrupa’da gözlük kullanım yaşı 5-6 yaşlara kadar düştü. Eski teknolojiler bu anlamda günümüz ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Dijitalleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan semptomları geliştirdiğimiz teknoloji ile en aza indiriyoruz. Özellikle Türkiye pazarı için ciddi büyüme beklediğimiz bir alan burası. Türkiye’de gününün büyük bir bölümünü dijital ekranlar başında geçiren insanların oranı çok yüksek. Göz sağlığı bu tür kişilerde iş güvenliği olarak görülmesi gereken bir konu, bu konuda bilinçlendirme çalışmalarına imza atacağız ve sektörü geliştireceğiz. Ek olarak gündemde miyop bir gözün sürekli numarasının artmasını engelleyen teknolojimiz var. Bu da 2020 yılında tüketici ile buluşacak. Bu teknolojiyle özellikle çocuklarda erken dönemde teşhisi konulan miyop göz problemlerinin ilerlemesini durdurabileceğiz. ‘ diyor.

Türkiye’de üretim üssü kuracak

Dünyanın 52 ülkesinde aktif olarak rol oynayan Hoya’nın 2015’te kurulan Türkiye’deki laboratuvarında yıllık 60 bin optik cam üretim adedine ulaşılıyor. Hoya, Türkiye’de kendi teknolojisi, sistemleri ve %100 kendi sermayeleri ile laboratuvar kuran tek firma olarak dikkat çekiyor. Hoya’nın bu laboratuvar ile temel amacının ‘daha hızlı sevkiyat ve satış sonrası hizmette mükemmele ulaşmak’ olduğunu belirten Suat Çam, Türkiye’de de kişiye özel (tamamen kişinin reçete değerleri ve parametrelerine göre) optik camın 3 gün gibi kısa bir sürede teslim edilebildiğinin altını çiziyor. Çam, ‘Global oyuncular distribütörlükler veya ortaklıklar ile Türkiye pazarında yer alıyor. Biz ‘Hoya Türkiye’ olarak bir ilkiz. 2014 yılında hiçbir yerel aracı şirket olmaksızın tam bir global yatırım yapısı ile kendi laboratuvarımızı kurduk. Türkiye’de en kusursuz ürünü üretmek adına HIQS (Hoya International Quality Standarts) olarak adlandırılan globalden gelen kriterleri sağlıyoruz. Üretimden optikçiye gelene kadar ürünü dokuz ayrı testten geçiriyoruz. Türkiye’de yıllık 60 bin adet olan üretim kapasitemizi 250 bin adete çıkaracak altyapımız bulunuyor. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Hali hazırda %80’e yakın ürünü Türkiye’de üretebiliyoruz. Bu potansiyelimizi hem giderek büyüyen Türkiye pazarında hem de Ortadoğu, Körfez ve Kafkas gibi yakın coğrafyalarda kullanacağız. Türkiye’de ürettiğimiz ürünlerin bu ülkelere satışını gerçekleştireceğiz. Bir anlamda Hoya Türkiye yakın coğrafyaların üretim üssü olmaya aday ‘ diyor.

Büyüklüğü 2 milyar TL’ye ulaşan Türkiye optik cam pazarında %16 olan pazar payını 2020’de %20’ye çıkarmayı hedefleyen Hoya, 2021 sonunda ise yeni ürün ve üretim yatırımlarına paralel olarak ciro bazında %44 büyüme hedefliyor.

Türkiye optik sektöründe büyüme olarak büyük bir potansiyel gördüklerinin altını çizen Suat Çam, ‘Sektörün Türkiye’de sürekli büyüyen bir grafik çizmesinin sebebini Türkiye’de optik alanında yeterli bilincin henüz oluşmamasına bağlayabiliriz. Türkiye’de gözlük kullanım oranı %15-20 iken Avrupa ülkelerinde bu oran %50-60 arasında değişiyor. Türkiye’de yılda satılan optik cam adedi 20 milyon. Bu, Türkiye’de göz sağlığının iyi olduğu anlamına gelmiyor maalesef. Toplum göz sağlığı konusunda yeterince bilinçli değil. Göz muayenesi sıklığı çok düşük. Kullanıcılar gözlük aldıktan sonra muayeneyi gerekli görmüyor. Ancak göz sağlığı için 6 ayda bir muayene olunması çok önemli. Avrupa’da gözlük değişim aralığı 2 yılda bir, Türkiye’de ise 3- 4 yıla kadar çıkabiliyor. Ayrıca Avrupa’da kullanım amacına göre kişilerin 3-4 adet gözlükleri bulunuyor. Türkiye’de durum bu şekilde değil. Burada çok ciddi farklar olması sektörün Türkiye’de daha çok yolunun olduğunu gösteriyor. Global Hoya yönetimi ile bu anlamda aynı görüşe sahibiz. Türkiye pazarını gelişim potansiyelinden dolayı çok önemsiyorlar. Türkiye 80 milyon nüfusu ile Avrupa ülkeleri için büyük bir pazar.’ diyor.

Optik sektöründe tamamıyla kişiselleştirilmiş süreç

Günde 20 bin, ayda ise 500 bin optik cam üretiminin gerçekleştiği Hoya Macaristan fabrikasında ve tüm üretim tesislerinde tamamıyla kişiye özel üretim gerçekleşiyor. Yarı mamul olarak gelen hammaddenin kullanıcının değerlerine göre hazırlanmasına, kesiminden ölçülendirmesine, parlatma ve yıkama aşamalarına kadar hassas bir proses izleniyor. 1100 kişinin istihdam edildiği Hoya Macaristan fabrikası daha hızlı sevkiyat yapabilmek için 24 saat boyunca aktif halde çalışıyor. Hoya Macaristan fabrikası tüm dünyada mineral camın üretildiği tek fabrika olma özelliğini taşıyor. Hız ve lojistiğin optik sektörü için çok önemli olduğunu altını çizen Suat Çam, Macaristan’daki üretimin %80’ini Türkiye’de gerçekleştirebildiklerini, %20’lik çok küçük bir ürün grubunu üretmek için Macaristan’a sipariş geçtiklerini belirtiyor.

Optik sektöründe ilklere imza atan Hoya, dijital çözümlere odaklandı

Tokyo ve New York borsalarında işlem gören Hoya, 52 ülkede aktif rol oynayarak görüş ve sağlık teknolojileri alanında faaliyette bulunuyor. Dünya genelinde 36 bin kişi istihdamı bulunan Hoya’nın 2018 toplam cirosu 535,612 Milyon Japon Yeni… Mineral camlar üzerinde ilk ve tek katmanlı yansıma önleyici kaplamadan göz bebeğinin dönme hesaplamaları göz önünde bulundurularak tasarlanan ilk progressive tasarıma kadar birçok ilke imza atan Hoya, ID FreeForm teknolojisi ile üretilen ilk entegre çift yüzey tasarımın patentini de elinde bulunduruyor. 2015 yılında bağımsız bir laboratuvar tarafından ‘Çizilmelere karşı en dirençli kaplama’ ünvanını alan High Vision Long Life (HVLL), 2019 yılında da yine bağımsız laboratuvar tarafından ‘Superb Lens Coating’ ödülünün sahibi oluyor. İlk ileri çizilme dirençli yansıma önleyici kaplama ve %100 kişiselleştirilmiş progressive cam ID MyStyle da Hoya’nın ilkleri arasında… 76 adet farklı patente sahip olan Hoya, kendi fotokromik teknolojisinin de (Sensity) sahibidir. Türkiye’deki 6000 adet optikçinin 1300’ünde aktif olarak var olan Hoya, zincir mağazalarda yer almıyor.