Türkiye'den çıkmayacak ama küçülecek

ASLI SÖZBİLİR

Dün capital.com.tr'de gündeme getirdiğimiz "Accenture, Türkiye'den çıkıyor mu?" haberimiz yankı buldu. Accenture şirketinden capital.com.tr'ye özel yapılan açıklamada, Türkiye'de fiziki olarak kalmaya devam edileceği ancak yeni süreçte endüstriyel yazılım operasyonlarına ağırlık verileceği belirtildi.

Buna göre şirket, Türkiye'den tam olarak çıkmayacak ve ofisini kapatmayacak. Ancak 400'e yakın çalışanın akıbetinin ne olacağı ise henüz belirsiz. Şirket yetkilileri işten çıkarmalar ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, şirkete yakın kaynaklar Accenture Türkiye bünyesindeki çalışanların önemli bir kısmının işten çıkarılacağını öne sürüyor.

Böylelikle, dünyada 120’den fazla ülkede hizmet veren global bir yönetim danışmanlığı, teknoloji hizmetleri ve dış kaynak şirketi olan Accenture'in, Türkiye'de 2002'den beri faaliyette olan 'Accenture Türkiye' operasyonu, stratejik bir dönüşüm kararı almış oldu. Söz konusu kararın yeni dönem için oluşturulan küresel stratejiler kapsamında alındığı belirtiliyor.

Genel müdürülüğünü 2016'dan bu yana Dilnişin Bayel'in yürüttüğü Accenture Türkiye, yeni dönemde Türkiye'deki ofisini büyük oranda küçültecek ve Türkiye'deki hizmetlerine endüstriyel yazılım tarafıyla devam edecek.

Accenture'dan capital.com.tr'ye özel yapılan açıklama şöyle:

"Accenture olarak Türkiye’den çıkmıyoruz. Yeni yapımız kapsamında daha fazla dijital yetkinliklere odaklanacağımız “Industry X.0” kapsamında endüstriyel yazılıma odaklanacağız. Endüstriyel yazılım operasyonlarımıza devam edeceğiz."



