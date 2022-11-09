“Türkiye'nin yeni unicorn'u olacağız"

Savunma sanayi, endüstri, eğitim ve eğlence gibi pek çok sektörde 200’den fazla genişletilmiş gerçeklik (XR) projesini hayata geçiren GFDS, bu yıl Meta’nın (Facebook) Türkiye’deki resmi ISV partneri olarak seçildi. NVIDIA’nın da Omniverse geliştirme partneri olarak çalışıyor.

“Yeni dönemde çalışmalarımızı Türkiye’nin yeni ‘unicorn’u olma hedefiyle sürdürüyoruz” diyen GFDS CEO’su Mert Oğuzata, yol haritalarını geleceğin interneti olarak tanımlanan Web 3 ve Metaverse platformlarında kripto blokchain tabanlı eğitim, sağlık, gayrimenkul, oyun, sanat/NFT, spor, perakende, finans ve moda alanlarında geliştirdikleri uygulamalar, GFDS Icarus evreni başta olmak üzere farklı dijital evrenlerde hayata geçirmek olarak açıklıyor.

5 MİLYON DOLAR YATIRIM

GFDS CEO’su Mert Oğuzata, yeni dönem haritalarını şöyle aktarıyor: “Kurulduğumuz 2013 yılından bu yana, başta savunma sanayisi olmak üzere endüstri, eğitim ve eğlence gibi pek çok sektörde 200’den fazla genişletilmiş gerçeklik (XR) projesini hayata geçiren bir firma olarak yeni dönemde çalışmalarımızı Türkiye’nin yeni ‘unicorn’u olma hedefiyle sürdürüyoruz.

2022 yılında Meta’nın Türkiye’deki resmi ISV partneri olarak seçildik. Aynı zamanda NVIDIA’nın da Omniverse geliştirme partneriyiz. Edindiğimiz bilgi birikimi ve yüksek kalite anlayışımızın yarattığı marka değeriyle aldığımız 5 milyon dolar başlangıç yatırımıyla heyecanlı ve gururluyuz. Başlangıç olarak alınan yatırım uygulamaları, GFDS Icarus Evreni başta olmak üzere, farklı dijital evrenlerde hayata geçirmek olacak.

2022 yılı boyunca global çapta önemli markalarla görüşmeler yürüttük. Yakın zamanda tüm Türkiye’yi gururlandıracak küresel çapta başarılara imza atacağız. Kurulduğumuz günden bu yana en büyük hedefimiz dünyada fark yaratacak işler yapabilmekti. Bunun için de ekip olarak know-how geliştirmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki amacımız, kurduğumuz platformları sektörün büyük aktörleriyle birlikte globale taşımak ve insan odaklı teknoloji üretmeye devam etmek olacak.

Toplamda 12 adet Metaverse evreni ve 12 adet ise Web 3 tabanlı platform geliştiriyoruz. Günlük yaşantımızda gerçekleştirdiğimiz tüm aktiviteleri sanal evrene taşıyoruz. Dijital artistlerin tüm eserlerini sergileyebilecekleri ve satışa sunabilecekleri NFT alanlarımız; kişilerin eğitim alabilecekleri Akademi platformumuz olacak. Bunların yanı sıra spor ve oyunu birleştirdiğimiz kişilerin günlük hayatlarında kısa molalar ile daha aktif kalmalarını sağlayabilecek bir spor evreni de yaratıyoruz. Eğlence hayatını içine alacak sanal evrenlerden bir tanesi ve 10 yıl boyunca geliştirme ve pazarlama faaliyetleriyle beraber artarak devam etmesi planlanan yatırımlarla küresel pazarda aktif yer almak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Kariyer planlamasını yurt dışı odaklı kurgulayan gençlere bir mesaj vermek istiyoruz. Pandemi sonrası, sektörümüzün oldukça gelişim gösterdiği bir dönem oldu. Bu gelişimin önümüzdeki yıllarda da hızla devam edeceğini düşünüyorum. Burada dikkat edilmesi gereken nokta gençlerimize imkan yaratılması. GFDS olarak gençleri her koşulda destekleyerek sektörümüze katkı sağlamaları için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Bu coğrafyadaki gençlere yeterli imkanların sunulması durumunda Türkiye’nin teknoloji alanında diğer tüm ülkelerle ciddi bir rekabet ortamında buluşabileceğine gönülden inanıyorum.

ODAK GELECEĞİN İNTERNETİNDE

Bundan sonraki yol haritamız geleceğin interneti olarak tanımlanan Web 3 ve Metaverse platformlarında kripto blokchain tabanlı eğitim, sağlık, gayrimenkul, oyun, sanat/NFT, spor, parakende, finans ve moda alanlarında geliştirdiğimiz olan Eğlence Metaverse’ünde insanları buluşturmak gibi bir isteğimiz de var. Dünyaca ünlü isimlerin yer alacağı konserler, dev markaların defilelerini düzenleyebilecekleri çok sayıda eğlence alanı yaratıyoruz. Şu an için dünyada birçok isim ve marka ile görüşme halindeyiz. Bu kadar sosyal hayata yönelik çalışmalar yapıp en önemli konu olan sağlık konusunu atlamak olmazdı. Kullanıcıların fiziksel ve ruhsal sağlık konularında alanında uzman doktorlardan danışmanlık alabileceği, doktorlarımızın kongre ve toplantılara katılım sağlayabilecekleri, eğitimler verebilecekleri bu platforma ek olarak geliştirmekte olduğumuz gayrimenkule özgü metaverse evreninde kullanıcıları projelerle buluşturmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki günlerde duyurmayı planladığımız bu evrenlerle alakalı iş birliklerini ayrıca paylaşacağız.

GÜVENLİĞİ TAM

Metaverse konusu açılınca kişilerin aklına en çok kişisel veri gizliliği ve güvenlik geliyor. Geliştirmekte olduğumuz Metaverse evrenlerini kendi blokzincirimizde tasarlıyoruz. Bu da tüm verilerin güvenle saklanabildiği bir ortamı bize sağlıyor. Veri gizliliği ve güvenliğine verdiğimiz önem neticesinde girdiğimiz denetlemeler sonucunda 2022 Mart ayı itibarıyla TÜRKAK onaylı Hizmet Yönetimi Yönetim Sistemi Sertifikası ve Kişisel Veri Yönetim Sistemi Sertifikası alan ilk firmalardan biri olduğumuzu da belirtmek isterim.

Metaverse aslında çok eski yıllardan beri var olan bir kavram olmasına rağmen hayatlarımıza son 2 yıl içinde dahil olmuş durumda. Bu nedenle henüz kurallar ve regülasyonlar kesin bir çerçevede belirlenmiş değil. Biz de GFDS olarak dünyanın dört bir yanındaki teknoloji şirketlerinin ve önemli kuruluşların yer aldığı kendi geleceğimizi şekillendireceğimiz ve açık Metaverse’ün standartlarını belirleyeceğimiz Metaverse Standartlar Forumu’nun bir parçası olduğumuz için heyecanlı ve gururluyuz. Aldığımız yatırımla genişletmeyi hedeflediğimiz genç ve dinamik kadromuz ve yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarıyla spin-off firmaları kurmak da gelecek planlarımızın başında geliyor. Bizim firma olarak temel prensiplerimizden bir tanesi önce insan sonra teknoloji. Bu nedenle kurulduğumuz günden bugüne insan odaklı çözümler geliştirmek her zaman için önceliğimiz oldu. Dünyaya fayda sağlayabileceğimiz, nesillere katkımız olacak yeni oluşumlar kurmanın da heyecanını taşıyoruz.

Son söz olarak, beraber çıktığımız heyecan verici bu yolculukta bizlere güvenen, Metaverse dünyasında GFDS markasının global ölçekte ileriye taşınmasında önemli rol oynayacak değerli yatırımcılarımıza ve bu başarının arkasındaki en büyük değer olan sevgili ekibimize sonsuz teşekkür ediyoruz.

GENÇLERE FIRSAT VERİLMELİ

GFDS’nin yatırım grubunda global ölçekte 8 milyar dolarlık fon yöneten ve bugüne kadar önemli markaların yatırım süreçlerine imza atan Özlem Cıngıloğlu yer alıyor. Özlem Cıngıloğlu, “Zaman artık çok değerli. Yeni nesil platform geliştiricilerden kalite odaklı, yeterli yetkinliğe sahip firmaların global pazarda da iyi oyuncular olacağını düşünüyoruz.

Bizim başarı hikayemizde insan kaynağı en önemli rolü üstleniyor. Bu nedenle de Türkiye’de çalışan yetenekli gençlere global alanda kendilerini gösterebilmeleri için fırsat tanımayı önemli buluyoruz. Bu yatırımla gelecek hedeflerimizden biri de gençlere yurt dışı standartlarında çalışma imkanı sağlamak ve ilerleyen dönemde açacağımız yurt dışı ofislerine bu yetenekli gençleri yerleştirmek olacak” diyor.