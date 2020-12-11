İş sağlığı ve güvenliği sektörü, değişen düzene ne kadar hazır?

İnsan hayatındaki önemi her geçen gün artan biraz daha teknoloji ve dijitalleşme pandemi süreci ile birlikte baş döndürücü bir hıza ulaştı. Bu hızlı gelişim hayata pek çok kolaylık sağladığı gibi, birçok riski de beraberinde getirdi. Ortaya çıkan yeni risklere karşı yeni ve etkin izleme, önleme yöntemleri geliştiren Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) operasyonu alanındaki lider firması Euro-Line, ülkemizin dört bir yanındaki şubeleri ile sektörde güvenilir çözümler sunmaya devam ediyor.

Ortak Sağlık Güvenlik Birim (OSGB) hizmetleri ile 5 milyon çalışanı kapsayan sektörde Türkiye’nin her noktasına ve nüfusun yüzde 70’ine hizmet verebilecek kapasiteye sahip olan Euro-Line, oluşturduğu bütünsel denetim mekanizmalarıyla “Sağlık Yönetimi” uygulamalarını da hayata geçiriyor.

“Üretime devam eden işverenlerin bu dönemde her türlü tedbiri alması gerekiyor”

Hizmet verdikleri tüm iş ortaklarına, sektör ve firma özelinde fark yaratan uygulamalar geliştirdiklerini vurgulayan Euro-Line Sağlık Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Dr. Tolga Nihat Köksoy: “Bugüne kadar geliştirdiğimiz çalışmalarla sektöre birçok yenilik kazandırdık. Euro-Line olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2018 yılı itibariyle, İSG verilerinin Bakanlığa aktarımı noktasında zorunlu hale getirilen İSG yazılım kullanımını, yasal zorunluluk başlamadan önce kullanmaya başladık. İSG süreçlerini tüm Türkiye genelinde 5,5 yıldır yazılım üzerinden sistematik olarak yöneten tek firmayız.” diye konuştu.

Yeni dönemde insandan bağımsız işleyişlerin daha çok önem kazandığına dikkat çeken Köksoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi dönemiyle birlikte, uzaktan eğitim modülü uygulamalarını çok daha aktif olarak kullanmaya başladık ve yasal zorunluluğu olan “İSG Eğitimleri”ni birçok iş ortağımızda bu yolla gerçekleştirdik. Yasal süreçlerde eksiklik yaşanmasını önlerken aynı zamanda iş ortaklarımız için çok değerli olduğuna inandığımız zaman yönetimi ile iş süreçlerini aksatmadan İSG eğitimlerinin tamamlanmasını sağladık.”

Bakanlık tarafından iş yerlerine İSG hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen kurumlar, ancak OSGB yetki belgesi ile iş yerlerine yasal çerçeve kapsamında hizmet verebiliyor. Biz, sadece yasal zorunluluklar ile yetinmeyen, hizmet verdiğimiz tüm uluslararası ve ulusal iş ortaklarımızda, sektör ve firma özelinde geliştirilen ve fark yaratan uygulamalar ile kurumsal İSG kültürü oluşturmayı hedefleyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz.”

“İnsandan bağımsız iş sağlığı ve güvenliği hizmeti”

“Amacımız, yeni dönem ile birlikte özellikle pandemi gibi temassız olunması ve mesafeyi gözetmemiz gereken hassas dönemlerde insandan bağımsız hizmetler sunulmasına yönelik çözümler üretmek” diyen Dr. Tolga Nihat Köksoy; “Firma olarak, gelişen teknolojik dünyaya paralel farkındalıklarla hareket ederek, İSG yazılımlarında insandan bağımsız, yapay zekâ ve sanal gerçeklik ile desteklenecek yazılım geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Geliştirdiğimiz çalışmalar ile pandemi gibi temassız olunması ve mesafeyi gözetmemiz gereken dönemlerde, insandan bağımsız hizmetlerin sunulması imkânı doğacak” dedi.

“OSGB pazar büyüklüğünün 1 milyar dolar olması gerekiyor”

OSGB sektörünün büyüklüğüne dikkat çeken Dr. Köksoy şöyle devam etti: “Ülkemizde hizmet alması gereken her firmaya hizmet verilmesi durumunda Türkiye’nin OSGB alanındaki toplam pazar büyüklüğü 1 milyar dolar civarında olacaktır. Ancak 50’nin altında işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerleri için İSG profesyoneli çalıştırma yükümlülüğünün ertelenmesi, pandemi koşulları ve finansal zorluklardan dolayı bu hizmeti alamayan firmalar nedeniyle mevcut pazar büyüklüğü şu an 500 milyon dolar civarında. Çalışma hayatını düzenleyen ve çalışanların sağlık ve güvenliğini güvence altına alan İSG Yasası’nın az tehlikeli sektöre yönelik uygulamaları ertelenmesi öncesinde, bu iş kolunda yaklaşık 12 milyon çalışanın hizmet alması gerekirken, şu anda bu erteleme ile sadece 5 milyon çalışan hizmet alabiliyor.”