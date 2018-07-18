"Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız"

Türk e-ticaret şirketi Trendyol'u satın alan Çinli online ve mobil ticaret şirketi Alibaba.com'un Başkanı Michael Evans, Türkiye'ye yatırımlarının devam edecğini açıkladı.

18 TEMMUZ, 20180
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"Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız"

Alibaba Group Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Michael Evans, Çin’de yaptığı açıklamada Avrupa Yatırım Bankası, ABD'li bir fon ve Alibaba Group olarak Trendyol’un yüzde 75'ini satın alacaklarını ve toplamda, satın alma dahil Türkiye’de 1 milyar dolar yatırım yapacaklarını ifade etti.

Bu rakam şu ana kadar Türkiye e-ticaret alanındaki en büyük dış yatırımı ifade ediyor. 2015 yılında Alman Delivery Hero 589 milyon dolar ödeyerek yemeksepeti.com'u almıştı.

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