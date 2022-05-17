Turkuaz Healthcare’de üst düzey atama

Dünyanın en büyük medikal üreticilerinden biri olan Turkuaz Healthcare, sektördeki 22 yıllık tecrübesi ve stratejik iş ortaklarıyla Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Yenilikçi ve güvenilir medikal ve kişisel sağlık ürünlerini 128’den fazla ülke ile dünyanın dört bir köşesine ulaştıran sektör lideri şirket, büyüme yolculuğuna CEO Ömer KOÇ ile devam edecek.

Müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere en yüksek teknoloji ve uluslararası kalite standartlarında üretim yapan şirket, Medikal Kimyasal Ürünler, Dezenfektan ve Antiseptik Ürünler, Reçetesiz Ürünler (OTC), Gıda Takviyeleri, Cinsel Sağlık Ürünleri, Dermokozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri kategorileri ile sektörü domine ediyor.

Ömer Koç kimdir?

Kariyerine 2007 yılında Eczacıbaşı Girişim Pazarlama’da satış temsilcisi olarak başlayan Ömer KOÇ, 2008-2011 yılları arasında Nivea Beiersdorf’ta ticari pazarlama yöneticisi olarak görev aldı. 2012-2018 yılları arasında Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu’nda sırasıyla Zincir Mağazalar Satış Yöneticisi, Ege&Akdeniz Bölge Müdürü ve Ticari Pazarlama Müdürü olarak çalıştı. 2019-2022 yılları arasında ise Eczacıbaşı Profesyonel İş Birimi Direktörlüğü görevini yürüttü. Aynı zaman zarfında Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Ofisi üyesi olarak çok çeşitli projelerde yer aldı. 15 Nisan 2022 tarihi itibariyle Turkuaz Healthcare CEO’luk görevini üstlenecek olan Ömer KOÇ, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği, yüksek lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişimi bölümünde tamamladı.