TÜYAP, fuarcılık faaliyetlerini Balkanlar’a genişletti

44 yıllık fuarcılık deneyimine sahip Tüyap Fuarcılık Grubu, dünya genelindeki 6 irtibat ofisine ve 27 ülkedeki 80’in üzerinde temsilcilik ağına ek olarak Belgrad’da Mayıs 2022’de International Trade Fair (ITF) şirketini kurarak global varlığını güçlendiren önemli bir adım attı. Bu girişimin ilk etkinliği, 8 - 11 Mart 2023 tarihlerinde Belgrad Fuar merkezinde eş zamanlı gerçekleşen All4Wood ve WindoShow Fuarları oldu.

Tüyap Fuarcılık Grubu İstanbul, Bursa, Konya, Adana ve Samsun’dan sonra Belgrad’da International Trade Fair (ITF) şirketini kurarak, fuarcılık faaliyetlerini Sırbistan ve Balkanlar’a taşıdı. Yurt dışında halihazırda Moskova, Tiflis, Üsküp, Ljubljana ve Tahran irtibat ofisleri ve 27 ülkedeki 80’in üzerinde temsilcilik ağı bulunan Tüyap, bu atılımıyla global varlığını güçlendirecek.

ITF bünyesinde açılan Belgrad Fuar Merkezi’ndeki ilk etkinlikler, 8 - 11 Mart 2023 tarihinde eş zamanlı gerçekleşen All4Wood Balkanlar Uluslararası Orman Ürünleri, MDF, Yonga Levha, Parke, Mobilya Yan Sanayi ve Aksesuarları, Ağaç İşleme Makineleri ve Kesici Takımlar Fuarı ile WindoShow Balkanlar Uluslararası Pencere, Kapı, Cam ve Ekipman Fuarı oldu.

Yerli firmaların ihracat hacimlerini artırmaları için önemli bir fırsat

All4Wood’da ve WindoShow’da toplam 126 katılımcının ürün ve hizmetleri ziyaretçilerle buluştu. Katılımcıların 114’ü Türkiye’den, 12’si Sırbistan’dan. Türkiye’den katılımcıların yüzde 90’ı 2023’te Sırbistan’daki şirketlerle iş birliği yapmayı planlıyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, "Belgrad Fuar Merkezi’ndeki ihtisas fuarları sayesinde dünya fuar endüstrisi rekabeti içinde ülkemiz fuarcılık çabalarının güçlü bir düzeye erişmesinde 44 yıla yaklaşan emeğimiz ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca ülkemizin yeni ihracat hedefleri çerçevesinde Balkan coğrafyasındaki pozisyonunu güçlendirmeyi, karşılıklı ticareti daha verimli ve güçlü bir boyuta taşıyabilmeyi hedefliyoruz. Belgrad’daki yapılanmamızla Türk firmalarının yurt dışı açılımını destekleme, ihracat bağlantılarına katkı sağlama misyonumuzu bir adım öteye taşıdık” ifadelerini kullandı.

Balkanlardaki bu yeni merkezin ülkemizi derinden etkileyen depremin yaralarını sarmada da etkin rol oynayacağına inandığının altını çizen Öztop sözlerine şöyle devam etti: “Hepimizi derinden sarsan deprem afetinin ardından, yaraların sarılması ve maddi manevi desteklerin sürebilmesi için hep birlikte ekonomimizi ayakta tutmaya ihtiyacımız var. Hepimiz kendi faaliyet alanımızda ne yapıyorsak onun en iyisini yapacağız ki toparlanmak mümkün olsun. Tüyap Fuarcılık Grubu olarak bu uzun ve zorlu yolda sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu süreçteki önceliğimiz depremden etkilenen bölgelerden katılım gösterecek firmalarımız başta olmak üzere tüm katılımcı firmalarımıza yeni ihracat kanalları ve iş hacmi yaratmak olacak. Sırbistan Belgrad’da açtığımız şirketimiz de yeni ihracat potansiyelleri oluşturarak aynı amaca hizmet edecek, ülkemizden şirketlerin yurt dışına açılmasına ve iş hacimlerini büyütmelerine katkı sağlayacak.”