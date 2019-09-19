Uber ve Papara'dan işbirliği

Türkiye’de elektronik para kuruluşu olan Papara ile işbirliği yapan Uber, tüm taksi sürücü ortakları için günlük ödeme özelliğini duyurdu.

İstanbul’da Sarı ve Turkuaz Taksiler ile hizmet vermeye devam eden Uber, yolcu ve sürücü ortaklarına güvenli ve kaliteli bir deneyim sunmak için yeni özellikler geliştirmeye ve Türkiye’de yatırımlarına devam ediyor.

Son olarak BDDK lisansı ile faaliyet gösteren ve Türkiye’nin yüksek işlem hacmine sahip elektronik para kuruluşu olan Papara ile işbirliği yapan Uber, tüm Taksi sürücü ortakları için günlük ödeme özelliğini duyurdu.

Uber taksi yolculuklarında kredi kartı ile ödeme seçeneğini uzun süredir sunuyor. Taksi sürücü ortaklarına kredi kartı ile gerçekleşen yolculukların kazançları bu yeni işbirliği ile günlük olarak ödenmeye başlandı. Taksi sürücüleri Papara hesaplarına gelen ödemeleri diledikleri zaman Papara Card’ları ile harcayabiliyor ya da nakit olarak çekebiliyorlar.

Uber Türkiye’deki tüm Taksi sürücü ortaklarını sigortalayarak, Uber platformunu kullanan taksicileri yolculukları esnasında gerçekleşebilecek kazalardan doğan yüksek maliyet ve gelir kaybı riskine karşı koruyor. Yerel paydaşlarla işbirliği çerçevesinde, elektronik faturalandırma sistemine geçmiş olan Uber, İstanbullulara hizmet vermeye ve Türkiye’ye olan bağlılığını korumaya devam ediyor.







