Üç büyük holdingten yatırım aldı

Hastaları doktorlarla online olarak buluşturan bir yazılım haline gelen Bulut Klinik, üç farklı Holding grubundan toplam 5 milyon 400 bin TL yatırım aldı.

Geliştirdikleri SaaS destekli yazılım ile kliniklerin kolay ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan, telemedicine özelliği sayesinde ise hastaları diledikleri zaman doktorlar ile buluşturan Bulut Klinik 2020 yılında, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankasının yatırımcı olduğu KT Portföy Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan 1 milyon TL tutarında tohum yatırımı almıştı. Bu yatırım ile birçok yeniliğe imza atan Bulut Klinik için bu kez de, KT Portföy Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu başta olmak üzere; Tohum Holding, Torkam Holding, Kuralkan A.Ş. ve İTÜ Arı Teknokent gibi önemli kurumların da katılımıyla KT Portföy Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu liderliğinde toplam 5 milyon 454 bin TL yeni yatırım aldı.

Akredite Yazılımla 1,5 Milyon Kişiye Erişildi

Sağlık yazılımları alanında 15 yıldan fazla tecrübeye sahip olan Yusuf Güleç ve Ali Hulusi Ölmez tarafından Türkiye’nin ilk dijital hastanesi mottosuyla 2016 yılında kurulan Bulut Klinik, şu anda 6 binden fazla doktorla çalışarak 1,5 milyondan fazla hastaya hizmet sağlıyor. Ayrıca, yaptığı birçok inovasyon ile sektörde öne çıkan Bulut Klinik, kullanıcılarına Sağlık Bakanlığı’na akredite bir yazılım sunuyor.

Bulut Klinik pandemi döneminde başlattığı mobil uygulaması ile birçok yeni hasta ve doktora kolaylık sağladı. 2020 yılında hedeflediği evden tetkik alma hizmetlerini başarıyla hayata geçirdi. Ayrıca, bu deneyimiyle pandemi sürecinde önemli bir yeri olan evden PCR testi alma uygulamasını da profesyonelce yürütmeye devam ediyor.

Sağlık İhracatı İçin Yatırıma Geçiliyor

Bulut Klinik kurucuları Yusuf Güleç ve Ali Hulusi Ölmez yatırım ile ilgili ise şunları belirtti:

“Bulut Klinik yazılımında bulunan telemedicine ekranı, hem hastaların hem de doktorların kullanabildikleri önemli bir özellik. Bu ekran üzerinden hastalar hekimlerle online görüşme sağlayabilir, hatta kullandıkları ilaçların dozunu ve saatini dahi bildirim olarak alabiliyorlar. Hekimler ise hastaları için randevu planlama, online soru yanıtlama ve video görüşme gibi birçok özelliği kolayca kullanabiliyor. Bu yüzden, daha fazla hasta ve doktora ulaşabilmek istiyoruz. Bu anlamda Bulut Klinik olarak, alınan yatırımın telemedicine hizmetinin daha geniş kitlelere ve global kullanıcılara yayılması için yapılacak çalışmalarda kullanılmasını planlıyoruz. Ülkemizin sağlık alanındaki bölgesel yetkinliğini global alana taşıyarak bu alanda ihracaata başlayacağız.”

KT Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Hamit Kütük: “Bulutklinik; ilk yatırım sonrası ürün skalasını hızla genişleterek önemli yeni hizmetler sunmaya başladı; Türkiye’nin dijital hastanesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Biz de eş yatırımcılarımızla birlikte buna destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz, amacımız en kısa sürede bu hizmetleri önce bölgesel sonrasında global ölçekte sunuyor olmak.” şeklinde konuştu.