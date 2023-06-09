Üçüncü yılında 'En İyi Spa&Wellness Oteli' seçildi

Türkiye’nin en iyi otellerini seçen, turizm sektörünün en önemli ödül kuruluşları Travelers Choise 2023 ve QM Tourism Awards bu yıl SPA & Wellness oteli kategorisinde BN Hotel’i ödüllendirdi. Balsuyu ve Narlı aileleri tarafından 2020 yılında “lifestyle thermal” konseptinde Türkiye’ye kazandırılan BN Hotel, üçüncü yılında iki önemli ödülle hizmetinin ve konseptinin başarısını tescilledi. 250 bin kişi ağırlama kapasitesi ile Mersin turizmine ve ekonomisine katkıda bulunan BN Hotel Thermal & Wellness’in Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Narlı, “turizm sezonunu 12 aya yaymak, katma değer yaratmak ve turizm çeşitliliği oluşturmak hedefiyle oluşturduğumuz “lifestyle thermal” konsepti ile Türkiye termal turizmini dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda her geçen gün hizmet kalitemizi artırmak ve müşteri memnuniyet oranlarını yüzde yüze yaklaştırmak için sürekli yeni yatırımlar yapıyor, konseptimize yeni hizmetler ekliyoruz. Yoga ve wellness kamplarına kapılarımızı açmak üzere çok yakında yoga stüdyomuz hizmet vermeye başlayacak. Sağlık ve spor alanlarımızla hedefimiz aynı zamanda tam bir sağlıklı yaşam kompleksi olmak. Sektör ve ülkemiz için en iyinin arayışındayız. Bu arayış yolunda aldığımız bu iki önemli ödül başarımızı tescilledi ve tüm ekibimizi daha da motive etti” dedi.

Bölge istihdamına katkıda bulunuyor…

Mersin İçmeler mevkinde 450 dönüm arazi üzerinde, 348 dönümü tarımsal faaliyetler, 102 dönümü otel yerleşkesi olarak yükselen BN Hotel Thermal & Wellness, 11.500 m2 alana kurulu Türkiye’nin en donanımlı SPA’sında, tam 35 farklı termal havuz yer alıyor. BN Hotel Thermal & Wellness 9 farklı oda kategorisinde 249 oda, 3 villa, 644 yatak kapasitesi ile farklı ihtiyaçlara yönelik alternatifli konaklama sağlıyor. Bu yıl sonunda 160 bin kişi ağırlamayı ve yüzde 70 doluluğa ulaşmayı hedefleyen otel, Mersin havalimanının devreye girmesi ile yabancı turist ağırlamasını da yüzde 50’ ye çıkarmayı hedefliyor. 255 kişinin çalıştığı otelde kadın çalışan sayısı da yaklaşık 125… Çalışanların büyük çoğunluğu çevre köyler, turizm liseleri ve Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden oluşuyor.

Türkiye’nin gizli kalmış şifalı su zenginliği Mersin’de...

Akdeniz’in doğal kaynakları ve tarihi değerleriyle en zengin şehri Mersin, yüksek mineral değere sahip termal değeri ile de son yıllarda öne çıkmaya başladı. Mersin’in Camili Köyü’nden çıkan “Kükürtlü Su” diye anılan termal su 9 bin yıllık bir tarihe sahip. Roma döneminden kalma bir hamam olan Mozaikli Hamam’da 9 bin yıl önce değerlendirilmeye başlanan şifalı su artık BN Hotel Thermal & Wellness ile gün yüzüne çıkıyor. İçme kürü olarak kullanılan ve sayısız rahatsızlığa şifa olan termal suyu ile Türkiye’de ayrıcalıklı oteller arasında yer alan BN Hotel Thermal & Wellness’ın havuzlarında termal su, 38 ile 41 derece arasında farklı sıcaklık değerlerine sahip. Doğal kaynağından gelen su, herhangi bir karışıma uğramadan doğal mineral zenginliği korunarak misafirlere sunuluyor. 6268 mg/lt mineral değeri ile Türkiye’nin en değerli kaynakları arasında yer alan termal su romatizma, deri, kalp, kan dolaşımı ve kadın hastalıkları ile sinir ve kas yorgunluğuna iyi gelirken, bedenin ve ruhun tüm yorgunluğunu alan, metabolizma hızını artıran olağanüstü bir deneyim sunuyor. Yerin 430 m derinliğinden gelen ve Türkiye’nin içilebilen tek termal suyuna sahip olan BN Hotel Thermal & Wellness’ta termal su, tam bir şifa kaynağı. Tüm termal değerleri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim tarafından onaylı onaylanan su, İçme kürü olarak kullanıldığında, böbrek taşlarının vücuttan atılmasına; bağırsak hastalıkları, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, idrar kesesi iltihabı (sistit) gibi rahatsızlıkların tedavisine yardımcı oluyor.

Türkiye’nin en donanımlı SPA’sı…

“Lifestyle termal” konsepti ile resort ve termal otel hizmetlerini birleştiren BN Hotel’de bütünsel sağlık anlayışı ile hazırlanmış kişiye özel programlar ile ayrıcalıklı bir SPA deneyimi yaşatılıyor. Şifalı su ile yenilenen ve canlanan beden, uzman desteği verilen özel masajlar ve bakımlar sonrası tam rahatlamaya ve ruhsal dengelenmeye kavuşuyor. Karma, kadın ve erkek olmak üzere 3 farklı alanda hizmet veren 11.500 m2 alana kurulu SPA’da termal jakuziler, kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, kese ve köpük masajı, sauna, buhar odası, kişiye özel masajlar, cilt bakımları, tuz odası, kar çeşmesi, macera duşu, şok duş yer alan özel hizmetler arasında. Kendi içlerinde termal havuz, jakuzi, sauna ve dinlenme alanları olan VIP SPA’da aileler sadece kendilerine özel deneyimler yaşıyorlar. Ayrıca bebekli ailelerde unutulmuyor, Türkiye’de bir örneği olmayan Baby SPA’da 0-18 ay arasındaki bebeklere banyo ve masaj hizmeti veriliyor ve miniklerin küçük bedenleri sağlıkla birlikte rahatlıyor.

BN Hotel Thermal& Wellness çocuk dostu…

Otelde, ebeveynlerin çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakıp SPA’dan ve tüm hizmetlerden yararlanabilmeleri için deneyimli eğitmenlerin görev yaptığı ve oldukça geniş bir alana sahip Kids Club kuruldu. Otel bahçesinde 600 m² alana sahip bir binada yer alan Kids Club’da tüm gün süren aktivitelerde çocuklar; oyun ve eğitim amaçlı oluşturulmuş programlarla, ailelerinden bağımsız, kendi yaş grupları ile tatil yapmanın keyfine varıyorlar. Ayrıca bebekli ailelerde unutulmuyor, Türkiye’de bir örneği olmayan Baby SPA’da 0-18 ay arasındaki arasındaki bebeklere banyo ve masaj hizmeti veriliyor ve miniklerin küçük bedenleri sağlıkla birlikte rahatlıyor. Oyunlar, yarışmalar, el sanatları, hikaye ve okuma etkinlikleri, sinema, çizgi film, müzik ve mutfak etkinlikleri, mini disko Kids Club aktivitelerinin sadece bazıları…

Mutfağı kendi topraklarında yetişen sebze ve meyvelerle zenginleşiyor.

BN Hotel kendi topraklarında tarım yapan, tüm elde ettiği besin kaynakları ile mutfağını zenginleştiren özel bir otel. Sağlıklı yaşamın sağlıklı beslenmeden kaynaklandığı düşüncesiyle topraklarında yetişen zeytin ve narenciye ağaçlarının meyveleri BN Hotel mutfağından misafirlere ulaşıyor. BN Hotel mutfağının başında deneyimli Executive Chef Fikret Özdemir bulunuyor. Dünya Master Chef’ler Birliği Türkiye Başkanlığını yürüten Fikret Özdemir, bahçede yetişen sebze ve meyvelerle ‘tarladan sofraya’ felsefesi ile sağlık ve lezzet dolu gastronomi deneyimi yaşatıyor. Yarım pansiyon plus olarak hizmet veren otelde Defne Restoran, Il Forno Restoran, Lounge Patisserie, Ihlamur Cafe ve Vitamin Barlar gün boyunca misafirlerini lezzetli yiyecekler ve yeni nesil içeceklerle buluşturuyor. Anadolu, Akdeniz ve Dünya mutfağının en özel yemekleri Defne Restoran’da servis edilirken, Il Forno ise İtalyan mutfağı ağırlıklı menüsüyle hizmet veriyor.