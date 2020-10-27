Uluslararası işlemleri İstanbul’dan yürütecek

Türkiye’de irtibat bürosu kurduklarını vurgulayan Cranmore Partners Kurucu Ortağı Yusuf Macun, “Bugüne dek global çapta birçok enerji ve altyapı projesini doğru yatırımcı ve finansörlerle buluşturduk. Bundan sonra da Türkiye piyasasında fark yaratacak işlere imza atmayı amaçlıyoruz” dedi. Cranmore Partners, son olarak Enerjisa için 650 milyon Euroluk kredi anlaşmasının danışmanlığını yürütmüştü.

Cranmore Partners, Türkiye’deki şirketlerin finansmanı için yepyeni fırsatları kovalamaya geliyor. Son alarak Enerjisa için 650 milyon Euroluk kredi anlaşmasının danışmanlığını yürüten Cranmore Partners, enerji, su, yenilenebilir enerji kaynakları ve altyapı yatırımlarının finansmanı konusunda Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika bölgelerinde faaliyet gösteriyor. Şirketin Kurucu Ortağı Yusuf Macun, “Bugüne dek global çapta birçok enerji ve altyapı projesini doğru finansörlerle buluşturduk. Bundan sonra da Türkiye piyasasında fark yaratacak işlere imza atacağız” diye konuştu.

‘Enerjisa işlemi’ istisnai bir başarı

Kredilendirme optimizasyonu, ticari kontratların yapılandırılması ve altyapı ihalelerinin optimizasyonunu yürüttüklerini ve projelerde partner arama, altyapı ve enerji projelerinin kredilendirilmesi alanında destek verdiklerini aktaran Macun, Marubeni, EDF, Masdar gibi global çapta büyük şirketlerle çalıştıklarını söyledi. Macun, Avrupa dahil olmak üzere tüm pazarlarda temiz ve sürdürülebilir altyapı yatırımları ile ekonominin canlandırılmaya çalışıldığını belirterek, “Borçlanma paritelerini uçlara götürmeyen bir yapılanma ve makul düzeyde nakit yaratma kapasitesi varsa şirketler kredilendirme açısından cazip hale geliyor. Enerjisa hem bizim açımızdan hem de global açıdan önemli bir anlaşmaydı. Tamamen yerli ve uluslararası ticari bankalar ile yapıldı. Bu açıdan çok istisnai bir başarıdır. Biz bu işlemle birlikte gelecekteki projelerin finanse edilebileceğini, böyle bir işlemin mümkün olabileceğini göstermiş olduk. Örneği çok rastlanmayan bir proje oldu. Bilanço altyapısı güçlü, aktifleri güçlü ve borçlanma düzeyi makul şirketler için pozitif finansal fırsatlar çıkabiliyor.”

Fark yaratacak projeler

Türkiye’de irtibat bürosu kurduklarını vurgulayan Macun, önümüzdeki dönemde Türkiye piyasasına daha fazla yoğunlaşma kararı aldıklarını kaydetti. Macun, Türkiye’yi uluslararası işlemlerde kullanacakları bir merkez olarak gördüklerine işaret ederek, “Sırf Türkiye piyasasında değil dış pazarlardaki projelerimiz için de Türkiye ekibimizi büyütüyoruz. Sektörde fark yaratacak daha fazla projeye imza atmayı amaçlıyoruz. Piyasanın nabzını tutarak, katma değer yaratacak işlemler gerçekleştireceğiz” dedi.

Riske bakış açısı değişti

Pandemi döneminde finansman ihtiyacının çok önemli hale geldiğini dile getiren Macun, borçlanmaya yatkın bir global ortamın tekrar oluşacağını beklediklerini ifade etti. Macun, özellikle kredilendirme kuruluşlarının riske bakış açısının biraz katılaştığına değinerek, şunları söyledi: “Hükümetlerin yeni altyapı ihaleleri olacaksa mutlaka ilgi olacaktır. Şu anda yeni hastane, ulaşım altyapı ihalelerini bekliyoruz. Biz genelde karmaşık ve zor ortamları seviyoruz çünkü katma değerimizi gösterme şansımız doğuyor. Bizim işimiz önemli kırılım noktalarında pozitif dinamiği yaratmak.”