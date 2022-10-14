Umuro Game, 32 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı

Mobil öncelikli olan, ancak tüm platformlara eş zamanlı olarak oyun geliştirebilen dijital oyun şirketi Umuro Game, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcılarından 32 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı. 20 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Umuro Game, aldıkları yatırımla NFT ve Blockchain tabanlı oyun projelerini hayata geçirmeyi planlıyor.

Geliştirdikleri oyunlar ile dünya genelinde 20 milyondan fazla kullanıcıya eriştiklerini söyleyen Umuro Game Kurucusu Umur Burak, “Bu girişimin temeli çok küçük yaşta başlayan video oyunu oynama ve geliştirme isteğinden doğdu. Umuro Game kurulmadan önce ilk oyunumu PSP platformuna 10 yaşımdayken geliştirmiştim. Şu an da 20 milyonun üzerinde kullanıcıya sahibiz ve hızla büyümeye devam ediyoruz. Yatırım sürecinde bize sağladığı destek ve yardımlarından dolayı Keiretsu Forum Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yayıncılığın en az geliştirme kadar önemli olduğu bir dönemde olduğunun da altını çizen Burak, “Türkiye’deki birçok stüdyo Publisher’lara bağlı kalarak sadece Hyper-Casual oyunlar geliştirmekteydi. Şuan Hyper-Casual’in trendini kaybettiği, Publisher’ların ise birçok stüdyoyu yüz üstü bıraktığı bir dönemdeyiz. Self-Publishing'in önemini birçok stüdyo yeni anlıyor. Biz ise bu süreci çok önceden öngörerek Development ve Publishing sürecini birlikte yürüttük bu sebeple diğer stüdyoların zorlandığı bir süreçte biz daha sağlam ilerledik ve ilerlemeye de devam ediyoruz. Dijital oyunların ve yazılımların en büyük avantajı, fiziksel bir taşıma gerçekleşmeksizin bir ürünün tüm dünya genelinde satılabilir olması. Biz de Umuro Game olarak bu avantajı sonuna kadar kullanmayı amaçlıyoruz. Şuan mobil platformlarda reklam gösterimi, PC ve konsol tarafında ise ürünlerin dijital olarak satışı ile gelir elde eden bir modeli kullanmaktayız. İlerisi için ise NFT ve Blockchain tabanlı oyun projelerimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Keiretsu Forum Türkiye: Keiretsu Forum, 4 kıtada 53 şubesi ve 3.500’ün üzerinde akredite – lisanslı yatırımcı üyesi ile dünyanın en büyük melek yatırımcı ağı. Teknoloji, tüketim malları, internet, sağlık, enerji, gayrimenkul vb. yüksek büyüme gösteren çeşitli sektörlerdeki 1500'ü aşkın girişimci şirkete, $950 milyon üzerinde melek yatırım gerçekleştirilmesine aracılık etti. Türkiye’de 100’den fazla melek yatırımcısı, 20’den fazla kurumsal üyesi 77 girişime 200 milyon TL’den fazla gerçekleştirdiği yatırımı bulunuyor.