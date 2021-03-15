ÜNLÜ & Co halka arz için SPK’ya başvurdu

Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. (ÜNLÜ & Co) halka arz için ilk adımı atarak, şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 25 oranındaki kısmının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. ÜNLÜ & Co, halka arz sürecinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi (Yapı Kredi Yatırım) yetkilendirdi. Halka arzla ilgili olarak ÜNLÜ & Co’dan yapılan açıklamada; “25 yıllık başarımızı ve faaliyet gösterdiğimiz alanlarda yarattığımız değerleri, hisselerimizi halka arz ederek paylaşma yolunda ilk adımı attığımız için gurur duyuyoruz” ifadesi kullanıldı.

1996 yılında bağımsız bir finansal danışmanlık şirketi olarak kurulan ÜNLÜ & Co, bugün Türkiye’nin ve bölge coğrafyasının öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

ÜNLÜ & Co Grubu, kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği 121 başarılı işlem ile Türkiye’nin lider satın alma ve birleşme danışmanı oldu. Şirket ayrıca, 2010’dan bugüne gerçekleşen toplam işlem adedi, toplam sınır ötesi işlem adedi, toplam özel fon işlem adedi sıralamalarında da lider konumda.

ÜNLÜ & Co Grubu, 2010-2020 yılı arasındaki halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) işlemlerini içeren sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler hariç yüzde 22 pazar payı, 32 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem tutarı ile tüm finans kurumları içinde ikinci sırada yer alıyor.

ÜNLÜ & Co Grubu, 2013 yılından bu yana toplam 20 adet borçlanma aracı ihracı ile de toplamda 1,7 milyar TL’nin üzerinde bir hacim oluşturdu.

ÜNLÜ & Co ayrıca çatısı altında faaliyet gösteren DAHA Yatırım Danışmanlığı ile nitelikli bireysel ve kurumsal müşterilere kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti sunuyor. DAHA faaliyetleri kapsamında yönetilen varlıkların tutarı 2021 Şubat sonu itibarıyla 4,80 milyar TL seviyesinde. Varlık Yönetim hizmetlerinde ise, 280’den fazla çalışanıyla Fon ve Portföy Yönetimi, ÜNLÜ Alternatif Yatırımlar ve Tahsili Gecikmiş Alacak Yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Varlık Yönetimi grubu altında yönetilen varlık tutarı ise yaklaşık 4,77 milyar TL’ye ulaştı.

Merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co Grubu’nun ayrıca İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir’de şubeleri, New York ve Londra’da ise aracı kurumları bulunuyor.