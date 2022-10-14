Ünlü İtalyan markası Türkiye'de

“Kim bebeği ya da kendisi için emin olmadığı bir ürünü kullanmak ister ki?” Bu sözün sahibi İtalyan Tıbbi Biyoteknoloji uzmanı Olga Cola. Geçtiğimiz yıl oğlu Luigi’nin atopik cildinden ilham alarak ürettiği kendi ismini taşıyan markası organik OlgaCola Milano Lonjevite markasının desteğiyle artık Türkiye’de. Türkiye’de anneleri yenilikçi bilimle üretilen, hem yetişkinlerde hem de bebeklerde gözle görülür ve somut sonuçlara işaret eden ürünleri ile tanıştırıyor.

Prebiyotikler ve Probiyotikler ile aşılanan bebek ürünleri

Atopiye eğilimli bebek cildini onaran bebek hattı ürünleri, en hassas ciltleri savunabilen, saf ve ultra hassas formülasyonlar,mikrobiyota dengesi üzerinde çalışan reaktiflerle üretildi.

Omega 3,6,7,9 kompleksi, Makademya Yağı, Kuşburnu Yağı ve Shea yağı gibi botanik biyoaktifler ile geliştirilen Derma Rahatlatıcı Krem, doğal tahriş ediciler nedeniyle oluşan iltihaplı cilt rahatsızlıklarını koruyan Rescue Paste-Kurtarıcı Maske, tamamen doğal ve bitkisel kaynaklı hipoalerjenik ve ultra hassas temizleyici Ultra Gentle Wash (Ultra Hafif Şampuan) iyi yaşam noktalarında annelere ulaşacak…

Yüksek performanslı yetişkin ürünleri

Ciltte ve saçta şaşırtıcı ışıltıları ortaya çıkarmak için güçlendirilen biyo-teknolojik aktifler, iyileştirici enzimler ve prebiyotikler içeren yetişkin ürünlerinde ise odak cilt ve saç. Algler ve mikroorganizmalardan elde edilen ultra konsantre güçlendiriciler içeren yüksek teknolojili formülasyonlarla geliştirilen Glow Booster Oil (Güçlendirici Yağ) Organik yağların saf konsantrasyonu ile bir uygulamadan sonra bile donuk cilt ve saçın parlamasını sağlıyor. Formülasyon, yüksek oranda onarıcı ve yenileyici bir yağ olan Tamanu yağı içeriyor. Bu özel yağ, yara izlerinin görünümünü azaltmaya, koyu lekelerin solmasına ve saçları nemlendirmeye çalışıyor. İçindeki Makademya Yağı hem cillte hem saçta oksidatif stresi azaltarak kırışıklıkları ve yaşlılık lekelerini önlüyor.

Hyaluronik Asit, Prebiyotikler ve LumineBoost, Tamanu ve Kuşburnu Yağları gibi güçlü aktiflerin havuzu sayesinde Hyalu Radiance Cream (Kırışıklık karşıtı ve antioksaidan) krem, cildi sağlıklı ve esnek bırakırken çevresel cilt yaşlanmasına ve oksidatif strese etkili bir şekilde karşı koyuyor.

Eşsiz bitkisel kompleks, mat ve yorgun saçları nemlendirmek ve canlandırmak için uzun süren AR-GE çalışmaları sonucu geliştirilen Revitalizing Şampuan (Canlandırıcı Şampuan)

saç tellerini güçlendirip kalınlaştırır. Prebiyotikler saç derisindeki bakterileri güçlendirerek saçı daha güçlü ve esnek hale getirir. Şampuanın formülü, bir uygulamadan sonra saçı gözle görülür şekilde daha kalın, ipeksi ve parlak bırakır.

Formüllerin arkasındaki bilim

-Mikrobiyom teknolojisi

Rahatsızlığı, aşırı reaksiyonu, enfeksiyonları, akne, kepek ve pişikleri azaltmak için tüm ürünler cilt bariyerini güçlendirmek için Prebiyotikler ve Probiyotikler ile aşılandı. Cilt prebiyotikleri, faydalı probiyotikler için gıda takviyesi görevi görüyor ve doğal cilt mikro florasını artıran patentli bir süreçle çevresel stres faktörlerinden korunmaya yardımcı oluyor.

-Enzimatik biyo fermente

Ürünler kimyasal çözücüler kullanmadan, yüksek biyo yararlanımı olan formlarda bitkilerden tam fitokompleksler elde edebilen patentli bir İtalyan biyoteknolojisi ile elde edildi.

-Cilt lipo kurtarma kompleksi

Kullanılan fitokompleksler cildin lipidik bariyerini onarıyor, çok kuru ve reaktif cildin iyileşmesine yardımcı oluyor ve cildin bariyer işlevini destekleyen hidrolipidik tabakasını iyileştiriyor.

OlgaCola Milano Hakkında

Organik, lüks cilt bakımında öncü olan OlgaCola Skincare, moda ve tasarımın başkenti İtalya Milano’da, farmakoloji ve dermatoloji alanında uzun yıllar yöneticilik deneyimine sahip Tıbbi Biyoteknoloji uzmanı Olga Cola tarafından bebekken atopik cildi olan oğlu Luigi'den ilham alarak kuruldu. OlgaCola, seçkin etkinlik, kalite, saflık standartlarına uygun, sonuç odaklı, doğal ve tamamen toksinsiz cilt bakımı arayışında biyoaktif bileşenler içeren biyoteknoloji serisini üretti. Bebekleri ve kendileri için gözle görülür sonuçlar bekleyen yetişkinler, yenilikçi bilimle geliştirilmiş, hassas ve reaktif ciltlere uygun yüksek konsantrasyonlu OlgaCola Milano ile tanıştılar. OlgaCola Milano ürünleri kusursuz İtalyan zarafeti ve inceliği ile entegre yenilikçi bilim ve botanik biyoteknolojileri kullanarak doğal yenileyici cilt süreçlerini teşvik etmek için üretildi. Tüm ürünler vegan, organik, alkol ve uçucu yağlar içermiyor. Ürünlerin tamamı dermatolojik olarak hassas ciltler üzerinde test edildi ve ayrıca hipoalerjenik, nikel testlerinden geçti.