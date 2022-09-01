Üretim kapasitesini iki katına çıkarıyor

Tosyalı Holding ile Japonya’nın yüksek teknolojili çelik üreticisi Toyo Kohan’ın ortak girişimi Tosyalı Toyo, teneke üretim kapasitesini iki katına çıkararak 650 bin ton seviyesine ulaştıracak.

Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı Holding ile Japonya’nın yüksek teknolojili çelik üreticisi Toyo Kohan’ın ortak girişimi olan Tosyalı Toyo yaptığı yeni yatırımlarla birlikte büyümesini sürdürüyor.

Türkiye’nin ilk ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yassı çeliğini üreten Tosyalı Toyo, 325 bin tonluk teneke üretim kapasitesini iki katına çıkararak 650 bin ton seviyesine ulaşmak için yatırımlara başladı. Şirketin bu kapsamda, yeni Tin Free Steel (kalaysız teneke) üretimi de dahil olmak üzere bir dizi yatırımı olacak.

200 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Yaklaşık 200 milyon dolar tutarındaki ilave kapasite artışının 2023 sonu itibarıyla devreye alınması planlanıyor.

Tosyalı Toyo’nın yüksek teknoloji ile üretilen ambalaj çeliği kapasitesini artırmaya yönelik bu yatırımı, yaşanan pandemi ile birlikte Türkiye’de ve dünyada sağlıklı, pratik ve hijyenik olan ambalajlı gıdaya yönelik artan talebe istinaden şirketin müşterilerinin taleplerini karşılayabilmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

Osmaniye’de 900’e yakın çalışanıyla, 250 bin m² alanda kurulu alanda faaliyet gösteren Tosyalı Toyo, Türkiye’nin ilk ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yassı çeliğini üretiyor. 1 milyon ton haddeleme kapasitesi ile 2017 yılı Mayıs ayı itibarıyla ticari üretimine başlayan Tosyalı Toyo, teneke, galvanizli sac, boyalı sac, soğuk haddelenmiş sac ve asitli-yağlı rulo üretimi gerçekleştiriyor.

Ambalaj sanayiden elektrikli ev aletlerine, bilişim ürünlerinden inşaat sektörüne, beyaz eşyadan otomotive kadar geniş bir yelpazede kullanılan ürünler üreten Tosyalı Toyo, sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’dan Kafkaslar’a, Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyanın ihtiyacını karşılıyor. Tosyalı Toyo’nun bu yeni yatırımıyla birlikte hali hazırda ithal edilen ürünlerin önemli bir kısmı yurt içinden karşılanarak cari açığın azalmasına da büyük katkı sağlanacak.