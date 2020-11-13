Üretim standartlarını geliştirdi

Ambalaj ve etiket uygulamaları sektörü için dünyanın önde gelen baskı mürekkepleri tedarikçilerinden biri olan Siegwerk, İstanbul Tuzla’da yer alan fabrikasında güvenlik önlemlerinin yanı sıra üretim ve depolama kapasitelerini artırmaya yönelik önemli bir yatırım projesine imza attı. Siegwerk Türkiye, bu yatırımıyla birlikte bölgedeki konumunu güçlendirerek pazar payını artırmayı hedefliyor.

İstanbul Tuzla’da yer alan fabrikasından, Türkiye, Orta Doğu, Kafkaslar, Orta Asya ve Mısır’daki müşterilerine solvent bazlı mürekkep, vernik, ofset ve etiket mürekkepleri ürünlerinin dağıtımını yapan Siegwerk Türkiye, ayrıca Siegwerk’in Nijerya ve Güney Afrika’daki kendi şirketlerine yine aynı fabrikasından hizmet veriyor.

Projeyi, güvenlik önlemleri ve depolama kapasitenin artırılmasına yönelik; mimari, mekanik, elektrik ve yangın güvenliği iş akışlarını içeren tüm detaylar üzerine kurguladıklarını vurgulayan EMEA Ofset Mürekkepleri Başkan Yardımcısı,Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü Mustafa Güler; “Fabrikamızın yenilenmesi için 2017 yılında hayata geçirdiğimiz projenin tüm detayları üzerinde titizlikle çalıştık. 3 sene süren kapsamlı çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte 2020 yılının ortasından bu yana yenilenmiş binamızda faaliyete geçtik. Tuzla fabrikamızdaki renovasyon çalışmalarımızla, üretimimizi saatte % 20 artırarak toplam 20.000 ton üretim kapasitesine ulaştık. Aynı zamanda 20 kişiye ek istihdam yaratarak toplam çalışan sayımızı da 130'a çıkardık. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, fabrikamızı yangın ve iş

güvenliği ile ilgili tüm güncel yasal gerekliliklere uygun olarak yeniledik ve gelecekte hedeflediğimiz büyümeye ulaşmak için depo kapasitemizi artırdık. Üstelik, en yüksek güvenlik standartlarını içerisinde bulunduran, son teknoloji tesis inşa etme projemiz esnasında operasyonlarımızı tek bir gün bile durdurmadık. Bu, ekibimiz için büyük bir kilometre taşı ve başarıdır.

20 bin ton kapasiteye ulaştı

Yeniden yapılanma projemiz, yalnızca laboratuvar, üretim veya depo gibi mevcut binaların baştan tasarlanmasına yönelik çalışmaları değil, aynı zamanda iş güvenliğini artırmaya ve yeni teknolojileri hayata geçirmeye yönelik yatırımları da içeriyor. Depolama kapasitemizi % 150 artırdık, hem de yeni aktarım sistemleri ile üretim alanına geçişlerini kolaylaştırarak iş verimliliği ve güvenliğini de artırmış olduk. Bunlar Tuzla fabrikamızda hayata geçirdiğimiz çalışmaların yalnızca birkaç örneği.“ dedi.

Depolama kapasitesi yüzde 150 arttı.

Siegwerk Türkiye, gelecekteki büyüme hedefleriyle paralel olarak, içerisinde bulunduğu fabrikasının yeniden inşa edilmesine yönelik yatırımlarının yanı sıra, 4.000 metrekarelik bir binayı bünyesine katacak. Tüm bu projelerin yanında, Siegwerk Türkiye, üretimlerinin dijitalleştirilmesi ve SAP sistemlerinin iyileştirilmesi için yatırımlar yapmaya devam ediyor.