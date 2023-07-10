Uzaktan çalışma isteği yüzde 84’e ulaştı

Buna göre; uzaktan çalışma isteği 2022’nin ilk yarısında yüzde 66 iken, 2023’ün ilk yarısında yüzde 84 oldu.

Yılın başından bu yana Çağrı Merkezi, Telekomünikasyon, Otomotiv, e-Ticaret, Yazılım & BT, Turizm, Fuarcılık, Perakende, Güvenlik Sistemleri, Finansal Hizmetler sektörlerindeki farklı uzmanlıklar için işe alım süreçlerini yürüten Fenix İnsan Kaynakları Danışmanlığı, 12 ilde yaptığı anketlerle sektörün nabzını tuttu. Anketler Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Muğla, Sakarya ve Samsun’da yaşayan; 21-45 yaş aralığında 4100 kişi ile yapıldı, katılımcıların yüzde 59’unu erkek, yüzde 41’ini kadınlar oluşturdu. Çalışan ve adaylara yapılan anketlerin yanı sıra Fenix, İnsan Kaynakları Yöneticileri ile görüşerek şirketlerin işe alım yaklaşımlarını da derledi.

Fenix İnsan Kaynakları Danışmanlığı’nın Ocak-Haziran aylarını kapsayan ‘2023 Yarıyıl İstatistikleri’ne göre maaş beklentisi en çok artan çalışan ve adaylar Yazılım, IT ve e-Ticaret alanında uzmanlık sahibi olan kişiler oldu. Bu sektörlerde çalışan kişilerin maaş talepleri en az yüzde 18 arttı. Artışta adayların yurt dışı çalışma fırsatlarını daha sıklıkla değerlendirmeye başlaması ve Türkiye’deki taleplerini de bu doğrultuda belirlemesi etkili oldu.

Antalya’daki Adayların Sadece Yüzde 2’si Ofiste Çalışmak İstiyor

2022’nin ilk yarısında adayların yüzde 10’u ofisten, yüzde 24’ü hibrit ve yüzde 66’sı uzaktan çalışmayı isterken; bu yarıyılda görüşlerde belirgin bir değişiklik ortaya çıktı. Ocak-Haziran 2023’te çalışma şekli ile ilgili görüşleri alınan adayların yüzde 5’i ofisten, yüzde 11’i hibrit çalışmayı istediği dile getirdi. Yüzde 84’ü gibi büyük bir çoğunluk ise uzaktan çalışmayı tercih ettiğini söyledi. Fenix İK Kurucusu Ülker Piri adayların değişen tutumunu şöyle açıkladı: “Pandeminin zorunlu kıldığı uzaktan çalışma koşulları başta pek çok kişi tarafından ‘demek böyle de olabiliyormuş’ gibi olumlu karşılansa da gençler için yalnızlaşma, çocuklu çalışanlar için ek zorluklar gibi nedenler de doğurmuştu. Bu nedenle yasaklar kalkıp da ofislere dönme imkanı ortaya çıkınca, yapılan anketlerde ‘ofisten ya da hibrit çalışma’ seçeneklerini tercih edenlerin oranı yüksek çıkıyordu. Fakat pandeminin tamamen gündemden çıkması, okulların normal düzenine geçmesi ve iş dışı sosyalleşme imkanlarının artması fikir değişikliklerine yol açtı: Uzaktan çalışmaya olan talep hızla arttı. Tabii ekonomik zorluklar da çalışanları büyük şehirlerden taşınmaya, iş verenleri de farklı şehirlerden daha ucuz maliyetle işe alım yapmaya yönlendirdi.”

Şehirlere göre incelendiğinde İstanbul’da görüşülen adayların yüzde 97’si, İzmir’deki adayların yüzde 92’si, Ankara’daki adayların ise yüzde 90’ı uzaktan çalışmayı isterken, Antalya’da bu oran yüzde 98’i buluyor.

Yapay Zeka İş Tanımlarını Değiştirdi

2022’nin aynı dönemine göre 2023’ün ilk altı ayında iş tanımları en çok değişenler, İnsan Kaynakları, Muhasebe, Elektronik Para ve Ödeme imkanı sunan Finansal Hizmetler sektörü alanları oldu. İş tanımlarındaki değişimin en önemli nedeni ise söz konusu sektörlerde yapay zeka kullanımının artması olarak belirlendi. Örneğin Bordro Yöneticisi pozisyonu iş tanımına “RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) süreçlerinde deneyim sahibi”, İnsan Kaynakları Yöneticisi pozisyonu iş tanımına “Tercihen İK süreçlerinin dijitalize edilmesi projelerinde görev almış”, Yetenek Yönetimi Uzmanı iş tanımına “Yetenek matrislerine hakim ve global süreçlerin entegrasyonu gibi dijital süreçlerde yer almış” gibi maddeler eklenmeye başladı.