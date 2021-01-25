WeBee, 2020'de cirosunu yüzde 70 artırdı

Koronavirüs salgını pek çok girişimi olumsuz etkilerken, Done İletişim ve Bilgi Sistemleri A.Ş.’nin, ilk sürümü 2018’de konaklama sektörü için geliştirilen temassız müşteri deneyimi sunan misafir deneyim platformu WeBee, 2020 yılında cirosunu %70 arttırdı ve 18 ülkede satış gerçekleştirdi. Firmanın kurucu ortaklarından Dr. Özgür Zan’a göre, WeBee salgın döneminde turizm sektörüne büyük değer üretti ve start-up olmasına rağmen şimdiden sektörde yüksek bilinirliğe ulaşarak ciddi bir marka değeri elde etti.

2020’de %70 büyüyen WeBee, cirosunun %35’ini yurtdışı satışlarından elde etti.

Done İletişim ve Bilgi Sistemleri A.Ş.’nin 2018’de konaklama sektörü için ilk sürümünü geliştirdiği WeBee platformu ile otelde konaklayan misafirler her türlü taleplerini temassız iletiyor, temassız check-in ve ödeme gerçekleştirebiliyor. Cep telefonları ile kapı açmak gibi özelliklere de sahip olan WeBee aynı zamanda pandemi nedeniyle oteller tarafından alınması gereken önlemlerin uygulanmasını kolaylaştırarak, otel misafirlerinin memnuniyetini garantiliyor.

WeBee’nin kurucularından Dr. Özgür Zan “Tüm dünyanın sosyo-ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde turizm sektörü için inovatif çözümler içeren misafir deneyim platformumuz WeBee sayesinde firmamız 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla %70 büyümeyi gerçekleştirdi. Ciro’nun %35’i de yurtdışı satışlarından elde edildi. WeBee kullanan müşterilerimiz, otellerinde pandemi döneminde bile platform sayesinde oda satışı dışındaki gelirlerini arttırdılar, misafir memnuniyeti skorlarını itibar sitelerinde yükselttiler. WeBee olarak 2021’de de yurtdışı ağırlıklı büyümemizin, yeni yatırımlar doğrultusunda ivmelenerek devam etmesini hedefliyoruz” dedi.

Dr. Özgür Zan, uygulamanın her otelin kendi markası ile kullanılmasına olanak sağladığını vurguluyor. Yurtdışındaki rakiplerine göre hem misafir kullanımı için hem de otel çalışanlarına iyi bir kullanıcı deneyimi sunduklarını söyleyen Zan, “Otel misafirleri, sadece akıllı telefonlarını kullanarak, konakladıkları tesisin tüm hizmetlerinden, dil engeline takılmadan faydalanabiliyor. Tüm istekleri cep telefonları ile karşılandığı için, çözüm platformumuz sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde konaklamaya imkan sağlıyor” diye konuşuyor.

Mobil köprü

WeBee’nin otellere ve misafirlerine pek çok kolaylık sağladığının altını çizen Zan, misafir deneyim platformunun sağlık, sosyal mesafe ve hijyen konularında da büyük avantaja sahip olduğunu belirtiyor. Zan, “Sağlık karnesi misafir tarafından dijital olarak doldurulup, henüz otele varmadan gönderilebiliyor. Otele varıldığında temassız check-in özelliği ile misafir resepsiyon kuyruğunda beklemiyor. Oda için kapı kartı alınmasına gerek kalmadan, oda kapısı cep telefonu ile açılabiliyor. Mobil Uygulamada yer alan menüler ve kataloglar sayesinde ortak kullanılan yüzey miktarı en aza indiriliyor. Bu sayede yiyecek ve içecek siparişleri cep telefonundan sadece odaya değil, otelde bulunulan bir bölgeye talep edilebiliyor. Bu bölge lobi, sahil ve hatta tekne bile olabilir. Tüm bu hizmetlerin ödemesi için ise para kullanmaya veya POS cihazına gerek kalmadan ödemeler mobil ödeme ile gerçekleştirilebiliyor. WeBee, otel ve müşteri ilişkilerini mobilize ederek misafir beklentilerini en yüksek seviyede karşılayacak bir çözüm sunuyor” diyor.

Birçok ödül aldı

WeBee (www.getwebee.com), 12 dil desteği ile 18 ülkede, yüzlerce otel tarafından kullanılıyor. 2019 yılında turizm sektöründe en başarılı otel ve tur şirketlerine ödüller veren İngiliz firması Travel and Hospitality Awards (THA) tarafından, Avrupa’da Yılın Misafir Etkileşim Çözümü Ödülü’ne layık görüldü. Ardından 2020 yılında da Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) düzenlediği ve 110 ülkeden 1.183 başvurunun alındığı “Turizmi Şifalandıran Çözümler” yarışmasında, WeBee Avrupa’daki en başarılı 6 çözümden biri seçilerek ülkemizde yetişen başarılı start-up’lara örnek oldu.