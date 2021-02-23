Wish, Türkiye’ye entegre oldu

Mobil e-ticaret uygulaması Wish.com, Türkiye’nin önemli e-ticaret altyapı sağlayıcısı T-Soft’un kardeş markası ConnectProf ile entegre oldu. Wish.com, sadece ConnectProf ile yaptığı işbirliğiyle tek bir entegrasyon sayesinde şirketlere satış yapmak istediği her ülke ve bölge için yeni bir hesap oluşturmaya gerek olmadan 100’den fazla ülkede satış yapma imkânına kavuşacak.

Ücretsiz kayıt

Dünya çapında aylık 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı ve günde 1,8 milyon ürün satışı ile şirketlere kazançlı bir alışveriş vadeden Wish.com’da ürünlerini satmak isteyen firmaların tek yapması gereken Wish’e ücretsiz kaydolmak. Wish; şirketlere büyük bir küresel izleyiciye anında erişim sağlıyor. Şirkete özel hesap yöneticisi, kişiye özel gösterimler ve akışlar ile ürünlerin ilgili kullanıcılara sunulması, özel teslimat ve iade programları, sınır ötesi lojistik hizmetleri, hızlı gönderim ve çok hızlı ödeme, reklam ve tanıtım desteği, ürünleri öne çıkarmak için pazarlama uygulamaları gibi fırsatlar da sunuluyor.



Cep telefonları üzerinden alışveriş deneyimi sunan Wish.com, ConnectProf üzerinden kaydolan şirketlere benzersiz avantajlar da sağlayacak. Lansman süresince Wish’te satış yapmak isteyen şirketler, mağazalarının açılmasını izleyen ilk üç ay içinde yapacakları satışlardan yüzde 5 komisyon ödeyecek. Şirketler, sadece Wish.com’a üye olarak ürünlerini tek panelden dünyaya sunacak.

“Ürünlerinizi onları satın alması en olası kişilere gösterin”

Wish.com Türkiye Ülke Hesap Yöneticisi Damla Kaçar, Wish’deki satış başarısının en büyük etkeninin algoritma olduğunu belirtiyor. Kaçar şöyle konuşuyor: “Wish üzerinde çalışan bu özel algoritma sayesinde başarı, tüketicinin ürüne dair arama yapması üzerine kurulu değil. Ürünler kişilerin özelliklerine göre satın alma potansiyeli en yüksek olan kişilere gösteriliyor. Sadece bu algoritmaya dayalı satış başarısı, toplam satışların yüzde 70’inden fazlasını oluşturuyor.”

Wish.com ile Türkiye’de ilk işbirlirliği sözleşmesini imzalayan firma olmalarından duydukları memnuniyeti belirten ConnectProf Satış Müdürü Taner Kayman, “T-Soft’u da bünyesinde bulunduran Tekrom’un entegrasyon platformu ConnectProf ile üst düzey yerli ve yabancı pazaryerlerine entegrasyon sağlıyoruz. Dünya markası Wish’in de Türkiye’de ConnectProf’u tercih etmiş olmasından dolayı çok mutluyuz ve bu iş birliğine son derece önem veriyoruz. Sadece ConnectProf aracılığıyla Wish.com’a kaydolan Türk firmalara alan açıyoruz ve müşterilerimize birçok avantaj ile çok sayıda ülkede satış yapma fırsatı sağlıyoruz. Türkiye’de halihazırdaki rekabetçi kur politikası da Wish.com’da hesap açan şirketlere yurtdışında rekabetçi olabilmeleri için büyük fırsatlar sunuyor. Türk lirası ile maliyetlendirilen ürünler, sınır ötesinde dövizle ve yüksek kârlarla satılabilecek” dedi.