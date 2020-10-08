Wyndham Türkiye'ye yeni atama

Yaklaşık 90 ülkede bulunan 9 bin oteliyle dünyanın en büyük otel franchise veren şirketi Wyndham Hotels & Resorts, Avrupa genelinde dört bölge direktörü atadığını açıkladı. Kuzey ve Batı Avrupa, Orta Avrupa, Güney ve Doğu Avrupa bölgelerinden sorumlu yeni direktörlere ek olarak, Wyndham Hotels & Resorts’un Türkiye’de halihazırda 80’in üzerinde bulunan ve giderek büyüyen portföyünden Mehmet Ferman Doğan sorumlu olacak.

Yeni atamalar, Wyndham Hotels & Resorts’un Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) genelindeki otel ortaklarına daha yakından destek olmaya ve bölgesel kaynakları onlara daha yakın konumlandırmaya yönelik stratejik planının bir parçasını oluşturuyor.

Avrupa’nın başlıca bölgelerinden sorumlu olarak görev yapacak yeni direktörler, Mehmet Ferman Doğan (Türkiye), Jackie Brown (Kuzey ve Batı Avrupa), Sascha Dalig (Orta Avrupa) ve Vassilis Themelidis (Güney ve Doğu Avrupa), Wyndham’ın otel ortaklarının başarılarının devamı için operasyonel mükemmelliğe ve önemli otel destek programlarına öncülük edecek ve aynı zamanda sorumlu oldukları pazarlarda marka tanınırlığını güçlendirecek.

İstanbul merkezli görev yapacak olan Mehmet Ferman Doğan, Türkiye’den sorumlu yeni Bölge Direktörü görevini üstleniyor ve halihazırda 80’den fazla otelin bulunduğu ve giderek büyüyen bir portföyden sorumlu olacak. Uluslararası konaklama sektöründe, operasyonlar, satış, pazarlama ve gelir yönetimi alanlarında 20 yıllık deneyime sahip olan Mehmet Ferman Doğan, hem yurtiçinde hem de yurtdışında çeşitli projelere liderlik yaptı. MP Hotels'de Global Operasyonlar Müdürü olarak görev aldı ve mevcut otellere operasyonel destek, marka standartlarının ve misafir memnuniyetinin yanı sıra yeni otel açılışlarına da öncülük etti.

Mehmet Ferman Doğan, “Otel sayısı bazında Türkiye’deki en büyük uluslararası otel şirketi ve ülke genelinde hızla büyüyen bir marka portföyüne sahip olan Wyndham Hotels & Resorts’a katılmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Türkiye, geniş coğrafyası ve her ziyaretçi için çok geniş bir yelpazede sunduğu seçeneklerle çok dinamik bir pazar. Wyndham Hotels & Resorts’un Türkiye’de yakaladığı pozitif ivmeyi sürdürmek amacıyla, Wyndham’ın yetenekli ekibiyle birlikte çalışacak olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum” dedi.

Wyndham Hotels & Resorts Avrupa, Ortadoğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) Başkanı Dimitris Manikis, “Jackie Brown, Sascha Dalig, Vassilis Themelidis ve Mehmet Ferman Doğan’ın Wyndham Hotels & Resorts’a katılmasından büyük bir heyecan duyuyoruz. Yeni direktörlerimizin her biri sektörde, mevcut yetenekli ekiplerimizle mükemmel bir bütünlük oluşturacak çok zengin deneyimlere sahip. Kendilerinin liderlikleri ve sorumluluk odakları, EMEA genelinde uyumluluk artışını sürdürme stratejimizin uygulanmasında önemli rol oynayacak, değer katacak ve bölgesel kaynaklarımızı otel ortaklarımıza daha yakın bir şekilde konumlandırmamızı sağlayacak” dedi.

Wyndham Hotels & Resorts, EMEA’nın altı temel coğrafi bölgesindeki operasyonel liderliğini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak, 2019’da Michel Augier’i Ortadoğu ve Afrika Bölge Direktörü ve Nikhil Sharma’yı Avrasya Bölge Direktörü olarak atamıştı.